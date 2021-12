Abandonné par ses joueurs

L’affaire Petry est terminée pour Dominique Ducharme. Que peut-il dire d’autre ? C’est dans l’ordre des choses. Il ne veut pas empirer la situation. Mais le mal est fait.

Lorsqu’un joueur déclare publiquement que son équipe joue sans structure de jeu, c’est un blâme direct à l’endroit de l’entraîneur. Il met ses compétences en doute.

Ça ne s’arrête pas là.

Combien de fois a-t-on entendu un joueur déplorer un manque d’effort collectif depuis le début de la saison ?

Jake Allen a été le dernier à déplorer ce fait après la défaite du Canadien à St. Louis, samedi dernier.

Oui, ce problème commence avec les joueurs, mais ça prend un entraîneur ferme qui va les pousser à fournir leur maximum.

On ne voit pas ça en ce moment chez le Canadien.

Absence de respect

On peut toujours dire que l’équipe est privée de plusieurs joueurs, mais ce n’est qu’une partie des problèmes qu’elle éprouve.

Les images que l’on remarque pendant les matchs ne mentent pas.

Ça saute aux yeux !

Cette équipe ne joue pas pour Dominique Ducharme. Ses joueurs ne le respectent pas. Ils l’ont abandonné.

Ça se voit, ces choses-là.

Les joueurs ne voulaient carrément plus rien savoir de Michel Therrien les deux fois où il a été congédié par le Canadien.

La deuxième fois, en 2017, Carey Price avait signé son arrêt de mort en déclarant après un revers à Boston que l’équipe avait perdu son identité.

Oui, Ducharme est le même entraîneur qui dirigeait le CH lors de son impressionnante poussée dans les séries éliminatoires du printemps dernier.

Ce fut un beau tour de force.

Mais on savait aussi que Marc Bergevin et Ducharme avaient la tête sur le bûcher après le quatrième match de la série de première ronde contre les Maple Leafs de Toronto.

Geoff Molson en a fait mention lorsqu’il a commenté le congédiement de Bergevin devant les journalistes il y a deux semaines.

Sauve qui peut !

Ducharme est bien placé maintenant pour dire que la gloire et la reconnaissance sont éphémères.

Lui qui protège ses joueurs sur la place publique, voilà qu’il se fait planter au vu et au su de tout le monde par Petry. C’est une preuve de plus que lorsqu’une équipe coule, ses joueurs se sauvent par la sortie la plus proche, et au diable les autres !

Le grand Ken Dryden en personne m’avait dit ça il y a plusieurs années alors qu’il se remémorait sa dernière saison devant le filet du Canadien. Il m’avait raconté que des coéquipiers l’avaient critiqué.

Ça m’est resté toujours en tête.

Petry ou un autre...

En livrant le fond de sa pensée après le match de mardi soir à Pittsburgh, Petry a sans doute exprimé l’opinion de certains joueurs dans la chambre.

On dit qu’il aurait eu intérêt à se taire avec la saison qu’il connaît.

Ce n’est pas faux, mais ça ne change en rien le portrait.

Le Canadien est affreux !

Il est en voie de connaître la pire saison de son histoire.

Les Sénateurs d’Ottawa ne débordent pas de talent non plus. De plus, ils ont été frappés durement, en novembre, par une éclosion de COVID qui a forcé le report de trois de leurs rencontres.

Mais ils n’ont jamais abandonné. Ils ne baissent pas les bras à la moindre défaillance.

Les nordindes

Michel Bergeron me disait hier que lors de l’infâme saison de 31 points qu’il avait connue derrière le banc des Nordiques, ses joueurs avaient continué à se battre.

« Michel Goulet et Peter Stastny voulaient être échangés [ils l’avaient été avant la date limite des transactions], mais ils avaient continué à tout donner jusqu’à la fin. Guy Lafleur était notre meilleur ailier droit, de dire Bergie.

« On nous ridiculisait dans les médias. On nous appelait les Nordindes, mais je n’ai jamais entendu nos partisans nous huer. Personne n’a lancé un chandail sur la glace, comme on l’a vu au Centre Bell dernièrement.

« Je n’aurais jamais pensé voir le Canadien descendre aussi bas. »

Le pire, c’est que le Tricolore a encore plus de 50 matchs à jouer.

Quelles sont les options pour Jeff Gorton ?

Ce n’était pas la première fois cette saison que Jeff Petry exprimait ouvertement sa frustration, mardi soir.

La télévision nous l’a montré aussi en furie alors qu’il retournait au banc des joueurs lors d’un match au Centre Bell.

Quitter Montréal ?

On ne sait pas s’il engueulait ses coéquipiers ou Dominique Ducharme, mais le monsieur n’était pas content.

Essaie-t-il de se sortir de Montréal ?

C’est possible.

Chose certaine, Jeff Gorton doit y voir.

Quelles options s’offrent au patron des opérations hockey ?

Peut-il procéder à un échange si Petry lui en fait la demande ou s’il juge lui-même qu’il doit partir ?

Voyons voir.

Un : Petry joue misérablement.

Deux : il en est à la première année d’un contrat de quatre ans à un salaire de 6,25 millions applicable sur la masse salariale.

Une autre option serait que Gorton congédie Dominique Ducharme.

Or, il s’est engagé à le maintenir en poste jusqu’à la fin de la saison.

Dans ce cas, il faudrait que Petry continue à cohabiter avec Ducharme, ce qui ne serait pas bon pour l’équipe.

Que fera Price ?

En terminant, une question comme ça : pensez-vous que Carey Price est intéressé à revenir au jeu dans les conditions actuelles chez le Canadien ?

La croyance veut qu’il renoue avec la compétition à un moment qui lui permettrait de se préparer en vue des Jeux olympiques en février.

Mais au train où le variant Omicron se propage dans le monde, les joueurs de la Ligue nationale vont vraisemblablement passer leur tour pour Pékin.

Qui plus est, la Ligue nationale risque de devoir mettre ses activités sur pause avant longtemps.

Misère !