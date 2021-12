Agressions sexuelles : 11 mois de prison pour un ex-ambulancier

Un ex-ambulancier coupable d’avoir agressé sexuellement deux patientes lors de leur transport à l’hôpital a écopé de 11 mois de prison, même s’il croyait pouvoir s’en sortir pour beaucoup moins en raison de ses remords.

« Les professionnels de la santé qui seraient tentés de faire comme lui doivent comprendre que ces gestes sont inacceptables et lourds de conséquences », a prévenu le juge David Simon en condamnant Sylvain Depairon ce jeudi au palais de justice de Montréal.

Depairon, un ambulancier de 60 ans qui s’autoproclamait « le roi des clowns » en raison de son autre emploi de divertissement, s’est ainsi fait passer les menottes pour ses crimes remontant à 2017.

À l’époque, il travaillait pour Urgence-Santé quand il s’en est d’abord pris à une non-voyante, puis à une femme en crise, lors de leur transport à l’hôpital.

« Elles étaient toutes deux attachées à une civière, dans un état de grande vulnérabilité a déploré le magistrat. Il a profité de son statut infirmier pour assouvir ses pulsions sexuelles.

Conséquences

Dans sa décision, le juge a rappelé que les gestes de Depairon avaient eu un impact majeur sur les deux victimes.

La première a ainsi indiqué ne plus faire confiance aux professionnels de la santé, tout en ajoutant que « la justice ne va pas rendre ce qu’il [lui] a enlevé ». La seconde victime, dans un témoignage poignant, a indiqué que quatre ans plus tard, elle continue de se reconstruire.

« Psychologiquement, vous m’avez détruite », avait-elle dit à Depairon.

Ainsi, même si ce dernier espérait de la prison les fins de semaines et des travaux communautaires, c’est plutôt derrière les barreaux qu’il se retrouvera pour les 11 prochains mois. Et ce, malgré ses remords, ses thérapies et son faible risque de récidive.

En plus de sa peine de prison, Depairon devra se soumettre à une probation de deux ans. Il sera également inscrit au registre des délinquants sexuels, et ce jusqu’à sa mort.

