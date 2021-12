Avons-nous trop voulu protéger nos enfants?

Ça vous inquiète de voir la liberté d’expression fondre comme neige au soleil dans les universités ?

Vous êtes nostalgiques de cette époque où l’on disait que du choc des idées, jaillissait la lumière ?

Vous en avez ras le bol de voir des professeurs s’autocensurer par crainte d’être victimes d’une cabale et de perdre leur emploi ?

Eh bien ! Sortez le champagne, car avant-hier, la commission chargée de protéger la liberté académique a remis son rapport.

Et son président Alexandre Cloutier est on ne peut plus clair : l’école n’est pas une usine à fabriquer des petits lapins.

SCOOP : L’EAU EST MOUILLÉE !

Votre enfant est tellement fragile qu’il se roule en boule dès qu’il entend quelqu’un qui ne pense pas comme lui ?

Eh bien, déconseillez-lui d’aller à l’université.

Dites-lui plutôt d’aller travailler à Télé-Québec ou à Radio-Canada : il sera protégé des « méchantes idées » et passera ses journées à ne croiser que des gens qui pensent exactement comme lui.

C’est quand même incroyable...

On a dû mettre sur pied une commission, saint bordel, pour arriver à la conclusion qu’on peut débattre dans une institution d’enseignement supérieur ! Confronter des idées !

Qu’une classe n’est pas un « safe space » !

On est rendu là !

À quand une commission pour savoir si les analystes et les journalistes sportifs ont le droit de dire, au terme d’un match de hockey ou de soccer, qu’il y a une équipe gagnante et une équipe perdante ?

Non mais, après tout, c’est épouvantable de dire qu’il y a des perdants, non ?

C’est dérogatoire !

Vous imaginez ce que peuvent ressentir les enfants qui ont encouragé l’équipe perdante ?

Ils se sentent « losers » ! Ils perdent toute estime d’eux-mêmes !

C’est rendu qu’avant la diffusion de La Cage aux folles, ARTV se sent l’obligation de présenter un avertissement indiquant : « Ce film est présenté tel qu’il a été créé et peut contenir des représentations culturelles d’époque » !

Il faut dire aux gens qu’une grosse farce grasse « tagada-tsouin-tsouin » réalisée en 1978 (soit il y a 43 ans) véhicule des valeurs qui ne ressemblent pas aux nôtres !

FLOCONS BLANCS

Comme l’a écrit Pierre Huet sur sa page Facebook hier : « J’ai hâte de voir le premier avertissement à la télé prévenant que la prochaine tempête de neige annoncée ne contient uniquement que des flocons blancs. »

Comme disait justement le magazine Croc, que Huet dirigeait (et dirige encore) : « Ce n’est pas parce qu’on rit que c’est drôle. »

Hâte de voir l’adaptation de Symphorien, que Pierre Huet a coécrite avec Louis Saïa.

Une comédienne devra peut-être monter sur scène et avertir les téléspectateurs que la pièce qu’ils s’apprêtent à voir s’inspire d’une sitcom datant du début des années 1970 et véhiculant des valeurs qui pourraient heurter les croque-morts, les germaines enrobées, les vieilles filles rachitiques et les gens qui ne savent pas raconter des histoires !

AVEC PAS DE COUENNE

Mais comment en sommes-nous arrivés là ?

Avons-nous trop voulu protéger nos enfants ? À force de les enrouler dans du papier bulle, on les a rendus hyper fragiles ?

Vite ! Le temps est venu d’inverser la machine !

Il faut libérer nos petits lapins et les transformer en lions !