Baker Mayfield frustré contre la NFL

Le quart-arrière des Browns de Cleveland Baker Mayfield s’est insurgé contre les nouvelles mesures contre la COVID-19 établies par la NFL, jeudi.

• À lire aussi: COVID-19: la NFL resserre son protocole

Le circuit Goodell a annoncé plus tôt en journée un resserrement des mesures en lien avec le coronavirus face à la propagation accrue de celle-ci. Cependant, Mayfield n’a pas compris pourquoi son match prévu en soirée contre les Raiders de Vegas avait toujours lieu.

Effectivement, plus tôt durant la semaine, l’entraîneur-chef de l’équipe Kevin Stefanski et l’instructeur des porteurs de ballon Ryan Cordell ont testé positifs à la COVID-19. Puis, jeudi matin, Case Keenum et Grant Delpit ont aussi reçu un résultat positif, montant à 20 le nombre de cas au sein de l’organisation.

«Réellement se soucier de la sécurité de ses joueurs voudrait dire de reporter le match, à la lumière des récentes nouvelles, a martelé Mayfield, sur son compte Twitter. Mais de dire que vous ne testerez pas les joueurs vaccinés s’ils n’ont pas de symptômes, puis faire ça aléatoirement, ça n’a aucun sens à mes yeux.»

Mayfield a également souligné la confusion que causent les méthodes de dépistage de la ligue.

«Faites-vous une idée sur les protocoles, a-t-il mentionné. Se montrer et tester seulement trois équipes? Le tout pour conserver le match à l’affiche et faire de l’argent.»