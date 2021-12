Boom immobilier dans le futur métavers

Il s’est vendu pour près de trois cents millions de dollars de terrains virtuels dans des univers en ligne comme The Sandbox et Decentraland au cours du dernier mois. Le but des nouveaux propriétaires : posséder avant tout le monde une partie du métavers.

• À lire aussi: C’est quoi, le métavers? On vous explique le monde parallèle que développe Facebook

• À lire aussi: Decentraland : un «terrain» virtuel vendu 3 millions $ dans un univers numérique

Le métavers, cette future version de l’Internet où la 2D actuelle sera remplacée par des univers 3D dans lesquels il sera possible de s’amuser, de travailler et d’acheter des biens numériques, n’existe pas encore. Mais depuis que Mark Zuckerberg a changé le nom de Facebook pour Meta en octobre et qu’il a dévoilé ses ambitions par rapport à cette vision, des investisseurs tentent par tous les moyens de profiter de la manne.

C’est en partie ce qui explique l’engouement pour des plateformes comme The Sandbox, Decentraland, CryptoVoxels et Somnium Space, qui permettent d’incarner un avatar dans des mondes rappelant le jeu Second Life, mais beaucoup plus petits (il n’y a, par exemple, que 166 464 terrains dans The Sandbox).

Cette petitesse n’est pas le fruit du hasard. Si des terrains dans The Sandbox se vendent des centaines de milliers de dollars, ce n’est pas parce que le jeu est amusant, mais plutôt à cause de la rareté des lots, qui pourrait faire un jour décupler leur valeur de revente.

The Sandbox

Une véritable industrie immobilière

Il s’est même créé une industrie autour des terrains immobiliers virtuels. L’entreprise Metaverse Property, par exemple, offre ses services de courtiers immobiliers à ceux qui ont de l’argent, mais qui connaissent peu l’écosystème.

Celle-ci facilite non seulement l’achat et la vente de terrains, mais aussi la construction d’édifices numériques sur ces derniers et même la location des espaces achetés. Les boutiques de vêtements dans le monde réel ne possèdent habituellement pas leurs locaux, pourquoi serait-ce différent dans le métavers?

Dans le métavers, ou au milieu de nulle part?

Il y a toutefois une faille importante à ce boom immobilier. La valeur accordée aux propriétés est reliée à l’enthousiasme des entreprises technologiques entourant le métavers. Cela dit, aucune des plateformes offrant des terrains n’est associée aux grandes compagnies qui ont annoncé leur intention de bâtir le métavers, comme Epic Games (le studio derrière Fortnite), Roblox et Meta.

The Sandbox

Meta a ouvert au public une première version de son métavers récemment, Horizon Worlds, accessible avec le casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 (anciennement Oculus Quest 2). Dans cet univers 3D, on peut construire des édifices, des jeux et organiser des évènements. Et contrairement à The Sandbox ou Decentraland, il n’est pas nécessaire d’acheter un terrain pour le faire. Le son de cloche est d’ailleurs le même pour Fortnite et Roblox. Les entreprises qui fabriquent le véritable métavers souhaitent toucher des milliards de personnes. Pas 166 464 investisseurs qui désirent faire fortune grâce à la spéculation immobilière virtuelle.

Dans une entrevue donnée au New York Times le mois dernier, le cofondateur de Metaverse Property Michael Gord comparait l’achat de terrains virtuels en 2021 à l’acquisition d’un grand pan de New York lorsque la ville était encore naissante. Le futur lui donnera peut-être raison. Mais force est de constater que ces lots risquent plutôt de valoir éventuellement autant que quelques mètres carrés en banlieue de Murdochville, c’est-à-dire pas grand-chose.