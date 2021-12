Comment économiser 10 000$ par année? Il l’a fait et nous explique

Pour économiser gros, il faut couper dans les grosses dépenses. Vous avez déjà entendu ça?

C’est cette philosophie qui a poussé JosFinance – un Youtubeur passionné d’économie et d’investissement – à revoir ses priorités pour augmenter son taux d’épargne. Il présente à l’équipe de Porte-monnaie sa vision dans la vidéo ci-dessus.

Suivi par près de 15 000 personnes sur YouTube, JosFinance partage régulièrement ses réflexions par rapport au cours de la Bourse, aux actualités cryptos et sur les différents véhicules d’investissement. Se décrivant lui-même comme «boursicoteur et aficionado d’économie», il a partagé avec Porte-monnaie son meilleur truc pour faire grimper ses économies d’un cran : délaisser la voiture.

Ça ne réinvente pas la roue (!), vous vous dites? En décortiquant les dépenses associées à la voiture, en revisitant ses options et ses choix de vie et en priorisant son taux d’épargne, il n’y a pas d’idée trop folle pour économiser considérablement. Et en temps d’inflation – où le rendement des investissements est plus utile que jamais – c’est le moment idéal pour y réfléchir.

À noter que JosFinance ne détient aucune certification en finances personnelles. Il partage sa propre expérience en tant qu’investisseur autonome avec les internautes. Si vous avez des questions précises sur votre situation financière, consultez un conseiller ou un planificateur financier!