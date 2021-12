COVID-19: la NFL resserre son protocole

La NFL est sur ses gardes devant les dernières nouvelles entourant la pandémie de COVID-19, si bien qu’elle a ajusté sans tarder son protocole.

Dans une note envoyée aux équipes, de nombreux changements ont été annoncés.

«En vertu de la récente augmentation de cas positifs à travers le pays et dans l’environnement des équipes, et devant l’urgence causée par un nouveau variant semblant plus contagieux, nous avons pris la décision avec l’Association des joueur de la NFL de procéder à une mise à jour du protocole relié à la COVID-19», a-t-on indiqué.

L’ajustement du protocole est effectif immédiatement et jusqu’à la conclusion des matchs de la présente semaine. Les discussions se poursuivront ensuite.

Dans le mémo produit par la NFL, il est mentionné que les réunions en présentiel pour les entraîneurs et les joueurs sont interdits, sauf si elles sont tenues à l’extérieur ou dans une bulle d’entraînement et ce, avec une distanciation plysique. Le port du masque à l’intérieur est par ailleurs obligatoire dans les installations des équipes.