COVID-19: le Canada franchit le cap des 30 000 morts

Le Canada a franchi le cap des 30 000 victimes de la COVID-19, jeudi, sur fond de résurgence de la pandémie avec l’arrivée au pays du variant Omicron.

• À lire aussi: Omicron gâche la fête: 10 personnes maximum au réveillon de Noël

• À lire aussi: COVID-19: 2736 nouvelles infections au Québec

Le bilan quotidien de l’Ontario, qui déplore neuf décès de plus, a permis au Canada de dépasser la marque symbolique. Le pays cumule aujourd’hui 30 009 patients qui ont succombé tout en étant porteurs du virus sur une période d’un peu plus de 21 mois, le premier décès au Canada ayant été recensé le 9 mars 2020.

Cette marque déprimante est atteinte alors que l’Ontario a dévoilé un sommet de 2421 infections jeudi, un nombre qui n’avait pas été vu dans la province depuis la mi-mai.

Le variant Omicron, en passe de devenir la souche dominante dans la province – si ce n’est déjà fait – continue donc à se répandre à toute vitesse en Ontario, où le nombre moyen de cas sur sept jours a augmenté d’environ 60 % en à peine une semaine.

Mercredi, le premier ministre Doug Ford a d’ailleurs décidé de passer à l’offensive en permettant, dès lundi, à toute la population adulte de recevoir une troisième dose du vaccin contre la COVID-19, dans l’espoir d’endiguer les dommages de la vague Omicron.

Le Québec, pour sa part, a aussi atteint un nouveau sommet avec 2736 cas de plus, ainsi que cinq décès. Le nombre d’infections aujourd’hui recensé dans la province se compare aux pires moments de la seconde vague, en janvier 2021.

Par contre, les effets de la hausse des cas étaient limités dans les hôpitaux, avec 305 patients infectés (-4), dont 63 aux soins intensifs (-10).

Le gouvernement Legault a d’ailleurs annoncé, jeudi soir, le resserrement de plusieurs mesures pour le temps des Fêtes, et ce, pour une deuxième année consécutive.

Ainsi, le réveillon sera limité à 10 personnes au lieu de 20 et à compter de lundi, la capacité dans les bars, les restaurants, les salles de spectacles et les amphithéâtres sera encore coupée de moitié.

Francois Legault a également indiqué que l’administration de la troisième dose était «la priorité» du gouvernement. L’intervalle entre la deuxième et la troisième dose, qui était fixée à six mois, est ramené à trois mois. Ainsi, à compter de lundi, les 65 ans et plus pourront prendre rendez-vous, et les 60 ans et plus, la semaine suivante.

Dans le reste du Canada, le Manitoba a ajouté 211 nouveaux cas à son bilan, jeudi, ainsi que deux décès. La Saskatchewan a également mis à jour ses données (+54), tout comme le Yukon (+8).

Situation au Canada

Ontario: 639 341 cas (10 102 décès)

Québec: 474 478 cas (11 627 décès)

Alberta: 340 470 cas (3285 décès)

Colombie-Britannique: 224 245 cas (2393 décès)

Saskatchewan: 82 015 cas (941 décès)

Manitoba: 70 551 cas (1359 décès)

Nouveau-Brunswick: 9973 cas (144 décès)

Nouvelle-Écosse: 8968 cas (110 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 2076 cas (12 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 2106 cas (18 décès)

Yukon: 1614 cas (14 décès)

Nunavut: 676 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 434 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 856 960 cas (30 009 décès)

À voir aussi