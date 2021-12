COVID-19: les tenanciers de bars pressent Ottawa pour faciliter les aides fédérales

Les tenanciers de bar et resto-bar demandent à Ottawa de hâter l’adoption du projet de loi C-2 et d’assouplir les critères d’octroi de subventions, alors que l’industrie se voit imposer de nouvelles restrictions à cause de la fulgurance du variant Omicron.

Le gouvernement fédéral a annoncé cette semaine de nouvelles restrictions sanitaires qui ont un impact direct sur les bars et les restaurants-bars du Québec avec une cascade d’annulations de réservation pour les Fêtes.

Le projet de loi C-2 prévoit notamment de remplacer les prestations d’aide de soutien aux employeurs et de prolonger jusqu’au 7 mai prochain le Programme d’embauche pour la relance économique du Canada.

Selon les dispositions de cette pièce législative, Ottawa augmente le taux de subvention à 50 % et propose trois nouvelles mesures d’aide: le Programme de relance pour le tourisme et l’accueil, le Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées ainsi que le Programme de soutien en cas de confinement local.

Sans aucune aide depuis la fin des programmes d’aides fédérales le 23 octobre, les membres de l’Union des tenanciers de bars du Québec et de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec lancent un cri d’alarme.

Dans une lettre adressée mercredi au premier ministre Justin Trudeau, le président de l’UTBQ, Peter Sergakis, et le président de la CPBBTQ, Renaud Poulin, réclament une accélération du processus législatif pour adopter au plus vite le projet de loi C-2.

«De plus, nous vous demandons également que les critères de qualification et les barèmes de calculs des subventions soient assouplis, considérant les difficultés économiques additionnelles qui découlent de l’arrivée du nouveau variant Omicron», ont-ils écrit au premier ministre.