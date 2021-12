BERGERON, Claude



À Laval, le 11 décembre 2021, à l’âge de 85 ans, est décédé M. Claude Bergeron, époux de Mme Rita Campeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Manon (Robert), ses petits-enfants Marie-Claude (Maxime) et Gabrielle (Jérémie), ses arrière-petits-enfants Elena et Yvanie, ses soeurs Jacqueline, Claudette, Normande, feu Thérèse, feu Denise, feu Lise et feu Olivette, ses beaux- frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 décembre 2021 de 15h à 19h au:Propriétaire secteur Rive-Nord:Patrick Lajeunesse514-770-9770Une liturgie de la Parole sera célébrée à 18h sur place. N.B: Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du salon.