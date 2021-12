Évelyne Viens rejoint Gabrielle Carle en Suède

L’attaquante québécoise Évelyne Viens évoluera dans la même formation que sa compatriote Gabrielle Carle la saison prochaine, car elle a signé un contrat avec l’équipe suédoise du Kristianstads DFF, en première division de ce pays, jeudi.

• À lire aussi: Gabrielle Carle tente sa chance en Europe

• À lire aussi: Le calendrier complet du CF Montréal et de la MLS dévoilé

Les détails de l’entente n’ont pas été précisés. L’athlète de 24 ans se présentera au camp de sa nouvelle organisation durant la deuxième semaine de janvier pour entamer son parcours professionnel au sein du Damallsvenskan.

«Le club a de grandes ambitions et il s’agit d’un environnement formidable pour se développer en tant que joueur et personne. Je suis ravie de faire partie de l'équipe et de commencer la saison», a commenté Viens dans un communiqué de l’équipe.

«Évelyne est une attaquante avec toutes les qualités que nous recherchons. Elle est forte physiquement et travaille fort pour l'équipe, mais c'est avant tout une buteuse. Elle a vécu une année olympique avec l'expérience de remporter la médaille d’or au plus haut niveau absolu. Une expérience qui, j'en suis convaincu, renforcera notre groupe», a ajouté l'entraîneuse-cheffe du Kristianstads, Elisabet Gunnarsdottir.

Viens a donc obtenu l’or en compagnie de Carle avec le Canada aux Jeux de Tokyo. Repêchée par le Gotham FC (auparavant le Sky Blue FC) de la National Women’s Soccer League en 2020, elle a été prêtée au Paris FC en août de la même année avant de revenir avec le club du New Jersey en mars dernier.