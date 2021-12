La lourde menace d’un emmerdeur

Ça n’a pas été la plus excitante conférence de presse pour un combat de championnat du monde que j’aurai couverte. Pourtant, c’était une première rencontre de presse en personne en 20 mois.

J’avais hâte de retrouver Jean-François Chabot, King Matt, Lady Alex qui est libre comme l’air, la belle Claire Couturier, la médaille d’or des communications, et même, j’espérais, mon filleul Laurent Poulin de Boxingtown, même si le petit n’est pas très sorteux.

D’habitude, l’Intercontinental est un hôtel magnifique grouillant de vie. Hier, c’était ennuyant à périr et les très rares employés semblaient s’emmerder derrière leur masque.

Puis, avec un Marcus Browne qui a décidé de la jouer profil bas et un Artur Beterbiev qui a le goût de sourire, mais pas de jaser, restaient Marie-Ève Dicaire et Yvon Michel pour tenter de secouer l’ennui de l’événement.

Les deux ont fait de grands efforts. Ils ont été drôles, ils ont parlé d’historique soirée, ils ont tenté de relancer le débat.

Mais comment se laisser emporter par la passion de la boxe quand tout le monde sentait une présence malsaine, une menace lourde sur la pièce ? L’Omicron. Le dernier variant de la COVID-19 qui fait chavirer la planète.

LE GALA MENACÉ ?

C’est pas de ma faute, mais l’histoire, c’est encore cette saloperie de virus et surtout, la tentation totalitaire des gouvernements d’enfermer une fois de plus tout le monde.

Pensez-vous que le promoteur Yvon Michel n’est pas accroché aux points de presse des vraies vedettes au Québec que sont les docteurs qui gèrent les vies des citoyens ? Déjà, depuis le matin, je recevais des textos de mes amis de lever les feutres du Québec le plus vite possible avant l’érection d’un Rideau de fer. En écoutant les informations en me rendant à la conférence de presse, je me sentais presque comme le 12 mars 2020 quand je remontais du Casino et que le monde basculait dans l’horreur.

Sauf qu’à un moment donné, un gars se raisonne. J’ai trois doses de vaccin dans le corps et si la cochonnerie m’attrape, je ferai avec. Y a un combat de championnat du monde demain soir et quand bien même je serais tout seul à la table des journalistes, je vais y être. La peur, on me l’a déjà jouée à fond et à tue-tête : « Je ne prévois pas de problème supplémentaire », a d’ailleurs souligné Yvon Michel. « Nous respectons les consignes, tous les gens impliqués sont testés et le seront encore à la pesée. Je pense qu’on va avoir un beau gala », de dire Yvon.

LA VENTE A REPRIS

Sauf que le mal est déjà fait. Yvon Michel expliquait hier que toutes les 45 tables et les billets du parterre ont disparu dans les jours suivant l’annonce du combat : « Mais d’habitude, les billets à 50 $ se vendent de mieux en mieux au fur et à mesure que le combat approche. Cette fois, les billets dans les gradins ne se vendent pas aussi bien. Comme si les gens avaient encore peur. Ou ne se sentaient pas prêts à reprendre une vie normale », d’ajouter le promoteur.

Pour demain, on ne devrait pas trop s’inquiéter. Le monde de la boxe a été très discipliné. Et à fort prix. Et curieusement, comme je l’ai appris en début de soirée, la vente des billets a repris du souffle dans la journée de mardi. Et hier, on allait vendre quelques centaines de billets. L’effet des reportages et des chroniques dans les journaux et la couverture de la semaine à la télé et au FM 91,9 ont fini par faire lever un peu le gâteau.

Il y aura assez de passionnés de la boxe pour créer une bonne atmosphère. Aussi bonne que pour une défaite de 6 à 0 du Canadien.

MAIS EN 2022 ?

Le sport a souffert pendant les 18 premiers mois de la pandémie. Mais il y avait l’espoir de la vaccination. Octobre et novembre ont été des mois presque normaux. Le gala d’Artur Beterbiev était comme le signal d’une relance complète de l’industrie et du sport de la boxe.

Mais là, s’il fallait que les galas annoncés par Eye of The Tiger Management pour janvier, février et mars et qui marquaient vraiment le retour de la vie sur la peur soient compromis, il va arriver quoi à tous ces jeunes athlètes, hommes et femmes, qui ont sacrifié deux ans de leur existence pour survivre ? Pour continuer à s’entraîner malgré les confinements fondés sur une peur écrasante créée avec l’aide des médias ?

Qui va s’occuper de ces jeunes ? Qui va prendre soin de tous nos jeunes qui ont déjà saccagé une partie de leur enfance ou de leur adolescence ?

Beterbiev par knock-out. Mais pas avant le dixième round.

Une directrice générale ?

C’est la nouvelle folie en ville. Une directrice générale pour le Canadien ?

Primo, le vrai directeur général, c’est Jeff Gorton, sinon, on nommerait Patrick Roy.

Deuxio, il n’y a pas une seule candidate qui puisse offrir un CV justifiant pareil poste. Au mieux, on nommerait une secrétaire de luxe. Comme ça risque d’être le cas pour n’importe lequel candidat qui sera reconnu.

Mais les Danièle Sauvageau de ce monde ont infiniment à apporter au Canadien. Si on veut avoir une directrice générale dans quelques années, il faut commencer tout de suite à introduire des femmes de hockey dans l’organigramme du Canadien. C’est faisable, c’est d’ailleurs une femme qui est présidente du Groupe CH. France-Margaret Bélanger.

Elle, c’est une as de cœur, pas une deux de pique.