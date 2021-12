La natalité: condition de l’avenir du français au Québec

« À votre âge, êtes-vous optimiste pour l’avenir du français au Québec ? » m’a demandé récemment un patriote. Ma réponse n’a pas tardé. « Pas question d’avenir pour le français avec la dénatalité qui se prolonge actuellement. Nous allons disparaître. Non à la suite d’une agression des Anglais, mais par notre propre comportement qui nous vaut des familles sans enfant, ou encore un ou deux enfants, maximum. »

Au 18e siècle, les anglophones ont tenté de nous submerger par une forte immigration britannique. Ils ne sont pas venus à bout de nous parce que nos pères et nos mères ont eu des familles de 10-12 enfants. C’était trop, diront plusieurs, mais c’était la morale des curés. C’est ce qui fait que nous sommes encore là au début du 21e siècle, car ou on se reproduit, ou on disparaît. Il n’en dépend que de nous.

Alors à l’œuvre, et immédiatement ! Il faut que notre taux moyen de fertilité, qui est de 1,5 à 1,7 enfant par famille, l’un des plus bas au Canada, passe au moins à 2,2 enfants par famille, pour assurer le remplacement des générations, selon les démographes, pour empêcher que le taux de décès en vienne à dépasser celui des naissances chez nous. Ce qui est prévu d’ici peu, au rythme de la natalité actuellement.

Je suis d’ores et déjà convaincu qu’il faudra vite penser à la venue d’un troisième enfant par famille. Une solution pas simple, selon un de mes fils qui a déjà trois enfants et qui m’annonce que ce nombre suppose un taux élevé de démocratie dans la famille. Selon moi, l’État, déjà au courant de cette situation, doit agir vite !

Robert Auclair

Je vais vous donner une première raison simple, mais réaliste, pour justifier la natalité famélique au Québec : Le coût de faire des enfants ! Cela est bien sûr précédé du fait qu’à l’instar de toutes les sociétés modernes, incluant la France et l’Allemagne, les femmes, à juste titre, n’acceptent plus de contraintes à leur émancipation, et les couples visent leur épanouissement en même temps que la fondation d’une famille.

À long terme, notre gouvernement pourrait songer à un renouvellement de sa politique de natalité. Mais à court terme, seule l’immigration pourra venir à bout du manque de travailleurs adultes, du moins selon ce qu’en disent les regroupements d’entrepreneurs.

Des politiques éclairées, bienveillantes, et surtout visant l’intégration rapide et harmonieuse du plus grand nombre des nouveaux arrivants dans la grande famille francophone du Québec, sont à mettre en place pour préserver notre survie.