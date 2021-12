Le 24h Tremblant récolte plus de 4 millions$

Le 24 h Tremblant a dépassé son objectif de 3,5 millions $, récoltant 4 011 126 $ qui seront partagés entre la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation du CHEO et la Fondation Tremblant. Dans le cadre de la 21e édition, 3000 participants et plus de 400 bénévoles de partout au Québec étaient au rendez-vous, que ce soit en ski, à la marche ou à la course, à Tremblant.

Photo courtoisie, 24 H Tremblant

Les membres de l’équipe de L&P sont en compagnie des ambassadeurs Aurélie Rivard, Phil Denis, Alexandre Despatie, Paul Doucet, Benoît Gagnon, Simon St-Arnaud, producteur de l’événement, Erik Guay et les 10 enfants parrainés de cette année : Éva, Laurent, Zoé, Enzo, Logan, Arianne, Armin, Edward, Zachary et Chloé.

Le week-end a été tout sauf prévisible. Maxime Lambert, coordonnateur de production 24 h Tremblant, est entouré des bénévoles Robert Leduc et Julie Bergevin.

Partenaire essentiel depuis 2018, Pay Facto facilite la collecte de dons en offrant des transactions sans frais. Denis Robert, vice-président exécutif, solutions de paiement, porte fièrement son dossard, entouré de son équipe.

Les ambassadeurs du 24 h Tremblant Alexandre Despatie et Aurélie Rivard sont en compagnie d’Éva et ont à cœur la cause des enfants.

Cette année, il y avait 400 bénévoles. L’ambassadeur Benoît Gagnon s’est bien amusé avec le petit Logan.

L’ambassadeur Alexandre Despatie et Zoé ont encouragé les nombreux participants.