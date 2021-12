Le CSSDM demeurera sous tutelle jusqu’au 16 juin 2022

Le gouvernement du Québec prolonge la mise sous tutelle du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) jusqu'au 16 juin 2022, a annoncé jeudi le ministre de l’Éducation.

Le gouvernement estime que ces six mois supplémentaires sont nécessaires afin de poursuivre le travail amorcé en juin 2021 visant à «redresser sa gouvernance» et «mettre en place des pratiques performantes en matière d'administration», peut-on lire dans un communiqué.

Rappelons qu’en janvier 2021, sur la base d'allégations de graves manquements éthiques et déontologiques au sein du conseil d’administration (CA) du CSSDM, le ministère de l'Éducation a amorcé une vérification de l'administration, de l'organisation et du fonctionnement de cet organisme scolaire.

«Cette vérification a permis de repérer d'importantes lacunes en matière de gouvernance, notamment en ce qui concerne la compréhension des rôles et des responsabilités des administrateurs, un climat dysfonctionnel entre l'administration et le CA et des lacunes relativement aux pratiques administratives de ce centre de services scolaire», a indiqué le gouvernement.

Le 16 juin 2021, le gouvernement du Québec a ainsi mis sous tutelle le CSSDM et nommé Jean-François Lachance comme administrateur.

«Bien que le travail de l'administrateur provisoire progresse (...) force est de constater que la précarité de l'organisation et l'ampleur des défis, pour une organisation d'une telle envergure, exigent de reconduire cette mesure», a ajouté le ministère.