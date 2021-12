Nouvelle série de perquisitions antidrogues à Longueuil

Les policiers de Longueuil ont mené une nouvelle série de perquisitions contre un réseau de trafic de crack et de cocaïne, jeudi matin.

• À lire aussi: Frappe policière à Saguenay: la présumée tête dirigeante d’un réseau de trafiquants arrêtée

• À lire aussi: La fillette de Granby vivait dans un régime de terreur

La frappe, qui vise à démanteler les activités du groupe «Run 132», fait suite à une autre série de perquisitions qui avaient été menées le 18 novembre dernier sur le territoire de Longueuil dans le cadre du projet Maquereau.

Cette fois-ci, les enquêteurs s’intéressaient à sept lieux, en plus de deux véhicules, a expliqué le Service de police de l’agglomération de Longueuil. Le bilan de ces perquisitions n’était pas disponible dans l’immédiat.

Lors de la frappe du 18 novembre, les policiers avaient mis la main sur plus de 1,3 kg de cocaïne et plus de 5500 comprimés d’amphétamines, ainsi que plusieurs autres drogues. Deux armes à feu avaient aussi été saisies, tandis que neuf personnes avaient été interpellées.

La valeur totale des biens saisis avoisinait les 464 000 $, dont 76 000 $ en argent comptant.

À VOIR AUSSI...