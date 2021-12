Petry: inacceptable!

Bon, Jeff Petry blâme le système. « C’est frustrant, c’est toujours la même chose. On dirait qu’il n’y a pas de structure sur la glace. »

Mais, il ajoute : « J’ai regardé des matchs de la passerelle dernièrement, il y a des fois où je me grattais la tête. Je sens que nous savons où nous devrons nous placer, mais nous ne le faisons pas. Nous ne faisons rien pour nous faciliter la vie, nous aidons plus l’autre équipe. »

Tout d’abord, Jeff Petry est un des vétérans de cette formation. Avec l’absence de Shea Weber, dans l’organigramme de l’équipe, il occupe le premier rang chez les défenseurs au niveau de l’expérience, au niveau de son talent pour relancer l’attaque.

Depuis le début de la saison, il a été le joueur le plus décevant chez le Canadien. Il peut toujours blâmer le système, mais qu’a-t-il fait pour l’appliquer si ce n’est que de multiplier les contre-performances. Et quant à son rôle de leader, on passera.

Dans un premier temps, il n’avait aucune raison pour tirer des flèches vers son entraîneur. En tous les cas, pas publiquement. S’il a des observations à faire sur la structure de l’équipe, il n’a qu’à frapper à la porte de Dominique Ducharme et lui faire part de ses états d’âme. Qu’il profite d’une tribune pour contester le système de l’équipe, c’est inacceptable.

Un personnel différent

Dans un autre temps, comme l’expliquait Ducharme, l’équipe doit composer avec un personnel différent. Elle doit aussi affronter l’adversité avec une détermination de tous les instants. Les équipes qui ont réussi à s’en sortir malgré l’affluence à l’infirmerie de l’équipe, ce sont celles qui compétitionnent. Ce sont celles qui ne s’appuient pas sur les excuses pour justifier les résultats.

Le problème, c’est que le système que prône Ducharme est le même qui a soulevé les passions le printemps dernier. Par contre, le scénario, cette année, a été confié à un groupe différent. Je ne dis pas que Ducharme n’a pas sa part de responsabilités. Au début de la saison, disons pendant le premier mois du calendrier, il a fourni tous les arguments à son groupe pour se défiler des responsabilités qui lui incombent.

En revenant constamment sur l’absence de Carey Price, de Shea Weber, de Joel Edmundson, de Paul Byron, il a fourni ainsi aux patineurs des arguments pour éviter de se regarder dans un miroir.

Pourquoi le feraient-ils ?

C’est évident que l’équipe de l’an dernier, celle qui appliquait la structure créée par Ducharme et le faisait pratiquement à la perfection, n’est pas la même. Il a fallu modifier le rôle de tout un chacun. Il a fallu confier les premiers rôles et les rôles de soutien à des patineurs qui, on le constate au fur et à mesure que la saison progresse, n’ont pas toutes les qualités requises pour assumer de telles responsabilités. Est-ce le cas de Jeff Petry ? Pourtant, on ne conteste pas son talent. Donc, que se passe-t-il ?

Une évaluation

De joueur à qui l’on accordait des chances d’obtenir un poste avec l’équipe olympique des États-Unis, un joueur en qui le Canadien a investi une somme de 25 M$ sur quatre ans, il semble avoir perdu tous ses moyens.

Comment expliquer une telle situation ?

Sûrement pas en condamnant la structure de l’équipe et du même coup en questionnant la gestion de l’entraîneur.

Quand il dit : « ... je sens que nous savons où nous devrons nous placer, mais nous ne le faisons pas. Nous ne faisons rien pour nous faciliter la vie, nous aidons plus l’autre équipe. »

Reconnaît-il que les joueurs sont les grands responsables de la situation actuelle, qu’après tout, si cette structure qu’il dénonce n’est pas respectée, les coupables sont ceux qui doivent l’appliquer en insistant sur le goût de la compétition et sur une grande détermination ?

Doit-on en arriver à la conclusion que Jeff Petry a un système bien personnel qui a pour nom Joel Edmundson ?

Pékin, un pensez-y-bien

La perspective de passer cinq semaines dans une petite chambre d’hôtel en Chine inquiète de plus en plus les joueurs qui seront invités à participer au tournoi de hockey des Jeux olympiques de Pékin.

Tout joueur déclaré positif est passible de demeurer en Chine pendant une période variant entre trois et cinq semaines.

Ça inquiète John Tavares.

Ça inquiète Auston Matthews.

Ça inquiète Alex Pietrangelo.

Ça inquiète Connor McDavid.

Bref, les joueurs, chaque jour, réalisent que l’aventure olympique comporte des risques qu’on n’avait pas imaginés. Les réunions d’information se déroulent tous les jours. On veut connaître exactement les règles du jeu sur le plan sanitaire.

Pendant tout ce temps, la Ligue nationale attend la réponse des joueurs qui ont encore près d’un mois avant de trancher le débat. Entre-temps, la situation devient de plus en plus alarmante en Amérique du Nord, car tous les sports professionnels sont touchés par le nouveau variant Omicron, qui vient de se joindre au Delta.

Les Hurricanes de la Caroline ont au moins six joueurs sur la touche.

Les Islanders ont vécu cette expérience il y a quelques jours.

Les Sénateurs également.

Les Flames ont suspendu leurs activités en raison du virus.

Les Bruins de Boston se présenteront à Montréal samedi, possiblement sans Brad Marchand ni Patrice Bergeron.

Matchs annulés

Si d’autres matchs doivent être annulés, quelle sera la position de la ligue vis-à-vis du tournoi olympique ? Gary Bettman assure l’Association des joueurs que les propriétaires vont respecter l’entente conclue il y a un an. Par contre, si la pandémie vient chambouler le calendrier des matchs, ça va se compliquer.

La ligue n’a pas l’intention de prolonger le calendrier régulier jusqu’à la mi-mai. Elle a prévu que les matchs annulés seraient ajoutés au calendrier en février.

Les joueurs auront une importante décision à prendre.

Pour l’instant, on accumule les informations provenant de la Chine, on veut connaître également quelle sera la politique des salaires si jamais un joueur s’absentait pour une période de cinq semaines et ratait la reprise des activités.

Tout pari sur la participation aux Jeux olympiques est audacieux...