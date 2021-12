[PHOTOS] Abattu par la police après avoir poignardé ses colocs

Des policiers de Montréal ont abattu un homme qui venait de poignarder ses deux colocataires, jeudi en début d’après-midi, dans le secteur de Lachine à Montréal. Les événements se sont produits un peu après 13 h dans un immeuble résidentiel situé sur la rue des Érables, près de l’avenue Windsor.

Pour une raison encore inconnue, le suspect s’en serait pris à ses deux colocataires, un homme et une femme, à l’aide d’un exacto.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Il aurait poignardé la femme au visage et blessé l’homme au niveau du cou. Les deux victimes auraient subi des blessures relativement mineures dans les circonstances et on ne craint pas pour leur vie.

Après le crime, le suspect aurait pris la fuite en empruntant la porte arrière du bâtiment et une fois rendu sur le trottoir, il se serait retrouvé face à deux policiers.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Selon nos informations, le suspect, qui avait encore son arme blanche en main, aurait chargé les policiers, qui ont aussitôt ouvert le feu dans sa direction.

«Au moins cinq ou six coups de feu qui ont été tirés», a raconté un résident du secteur, qui a tout de suite compris que quelque chose de grave venait de se produire en entendant les détonations.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Atteint de plusieurs projectiles, le suspect s’est effondré au sol. Il était en arrêt cardiorespiratoire durant son transport en ambulance vers l’hôpital.

Dans les escaliers menant à l’immeuble où l’agression a eu lieu, on peut apercevoir un pistolet à impulsion électrique (Taser gun) appartenant aux policiers. On ignore cependant si cette arme intermédiaire a été utilisée ou non lors de l’intervention dramatique.

Un énorme périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur afin de protéger la scène.

L’enquête devrait être transférée sous peu au Bureau des enquêtes indépendantes.

