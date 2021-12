Québec serre la vis pour contrer Omicron: voici ce qui sera permis et interdit dès lundi

Les nouvelles mesures annoncées, jeudi soir, par le premier ministre du Québec, François Legault, viennent jeter un peu d’eau froide sur les festivités des Fêtes.

L’objectif du gouvernement provincial est clair: réduire les contacts de 50% afin de freiner la propagation du variant Omicron.

Voici donc les mesures qui seront en vigueur au Québec dès lundi:

Rassemblements privés

Bien que le gouvernement Legault a annoncé, la semaine dernière, que 20 personnes pourraient se réunir dès le 23 décembre, ce nombre a été revu à la baisse, jeudi.

Ce sont finalement 10 personnes maximum qui pourront se rassembler à l’intérieur d’une résidence privée.

«Un party de Noël de dix personnes c’est encore possible, mais pas cinq partys de dix personnes», a d’ailleurs tenu à préciser le ministre de la Santé, Christian Dubé.

La santé publique recommande très fortement que les personnes qui se réunissent soient toutes adéquatement vaccinées, et que les personnes non vaccinées s’abstiennent de participer aux rassemblements.

Restaurants et bars

La capacité d’accueil dans les restaurants et les bars est réduite à 50% dès lundi.

Le maximum de 10 personnes par table est maintenu et celles-ci doivent être espacées le plus possible.

Les activités comme le karaoké et la danse sont interdites et les personnes doivent demeurer assises.

Commerces et centres commerciaux

La capacité d’accueil est réduite à 50% pour les magasins qui ont pignon sur rue et ceux qui se trouvent dans un centre commercial.

Cinémas, spectacles et événements publics

La capacité d’accueil des salles de spectacles et de soupers spectacles est réduite à 50%.

Les personnes doivent demeurer assises en tout temps et le masque d’intervention est obligatoire en tout temps, sauf pour manger ou boire.

Sports et loisirs

Les tournois et les compétitions sportives sont suspendus dès lundi.

Dans les gyms, la capacité d’accueil doit être limitée à 50% et une distanciation de 2 mètres doit être respectée.

Pour les spas, la capacité est aussi limitée à 50% et le passeport vaccinal est obligatoire, sauf pour des soins personnels.

Lieux de culte et activités publiques essentielles

La capacité d’accueil dans les lieux de culte est limitée à 50% et un maximum de 250 personnes doit être respecté.

Mesures dans les écoles

Le port du masque en tout temps dans les classes est obligatoire dans tous les milieux scolaires.

Au retour des Fêtes, la rentrée se fera à la même date que celle prévue au calendrier dans les écoles primaires.

La rentrée en personne est cependant reportée au 10 janvier au secondaire, au cégep, à l’université et pour la formation professionnelle partout au Québec.

