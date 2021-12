Suggestions culturelles pour occuper ses fins de soirée

Avec la fin de la saison télé, QUB propose des alternatives pour occuper ses soirées d’ici Noël.

Le documentaire Scoppa et moi explore les dessous de la relation qu’ont entretenue les journalistes du Bureau d’enquête Félix Séguin et Éric Thibault avec le mafieux Andrew Scoppa.

Un des plus grands mafieux au pays et parrain de la mafia montréalaise par intérim, Andrew Scoppa, s’est confessé aux journalistes sur ses activités et sa carrière criminelle.

Ses confessions ont également donné lieu à la rédaction du livre La source.

Le documentaire Scoppa et moi est à voir gratuitement sur QUB jusqu’au 24 décembre.

Je passe à table

Avec Je passe à table, Lara Fabian se livre et présente des recettes qui lui sont chères dans un ouvrage où s’entrecroisent des moments significatifs de sa vie et les plats qui y sont rattachés.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Cette autobiographie gourmande, premier livre de recettes de la chanteuse, est disponible sur QUB où quatre recettes gratuites sont offertes. Découvrez-les avant le 24 décembre.

Musique en continu

Passez des Fêtes tout en musique avec l’imposant catalogue musical de QUB musique, disponible sur abonnement, dont le premier mois est gratuit.

Plus de 75 millions de chansons sont disponibles sur la plateforme sans interruption publicitaire.