Une commande de 24 autobus électriques pour Nova Bus

Le fabriquant québécois d’autobus Nova Bus a été choisi pour fournir 24 autobus électriques LFSe+, sa plus importante commande pour ce type de véhicule, à quatre sociétés de transport du Québec.

La valeur de cette commande n’a toutefois pas été dévoilée par l’entreprise qui a précisé jeudi que l’appel d'offres avait été coordonné par l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) et le Réseau de transport de Longueuil (RTL).

Une première unité pilote d'autobus sera ainsi livrée en 2022, puis les autres en 2023 et 2024.

Au total, 10 autobus sont prévus pour le RTL, dont cinq en option, deux autobus pour la Société de transport de l'Outaouais (STO), deux autobus pour la Société de transport de Trois-Rivières et 10 autobus pour la Société de transport de Sherbrooke (STS).

Cette commande d'autobus électriques «est la plus importante à ce jour», a souligné Nova Bus en précisant qu’elle s'inscrit dans le cadre d'une aide financière du gouvernement fédéral et provincial de 30 millions $ pour l'électrification des transports.

«Cette annonce témoigne de la volonté des gouvernements de soutenir de façon significative l'électrification des transports au Québec et Nova Bus est fière d'y jouer un rôle de premier plan. L'effort collectif pour ce virage vert est essentiel dans l'industrie», a déclaré Martin Larose, président de Nova Bus, par communiqué.

De son côté, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, s’est réjouie de cette acquisition qui «nous permettra tant de réduire notre empreinte environnementale que de contribuer au développement économique du Québec».

«Incidemment, les minibus électriques du RTL - mis en service l'été dernier dans le cadre d'un projet pilote – sont déjà performants... et populaires ! Nous prévoyons d'ailleurs que plus de la moitié de notre flotte d'autobus sera électrique d'ici 2030, soit plus de 200 autobus», a ajouté Mme Fournier.