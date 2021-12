COURCELLES, Gérard



À son domicile, le 14 décembre 2021 à l'âge de 85 ans, est décédé Gérard Courcelles, époux de Noëlla Lemarbre et frère de feu René (feu Marie-Ange) et feu Jean-Paul (feu Jeannine).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Carole), Mireille (Michel), Josée (Yovane), Marc (Gilles) et Martine (Martin), ses petits-enfants Christelle (Daniel), Michaël (Ariane), Jean-Philippe (Laurence), Alexandre, Raphaël (Marie-Soleil), Mathieu (Maude), Vénézia (Pierre-Philippe) et Sabrina (Brandon), ses arrière-petits-enfants Victor, Médéric, Aurélia, Béatrice, Adalie et Juliette, ses frères et soeurs, Jeannette (feu Eddy), Émile, André (Lina), Georgette et Yvette (feu Armand), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie ce dimanche 19 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h à la:Les funérailles auront lieu lundi à 14h en l'église de Saint-Roch-de-L'Achigan, et de là au cimetière du même lieu. Ouverture du salon à midi.