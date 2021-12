BERGER, Gilles, F.É.C.

(Frère Gilbert)



Frère Gilles Berger, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal le 10 décembre 2021, à l'âge de 94 ans et 1 mois.Fils d'Hervé Berger et d'Antoinette Blanchard, il naquit à St-Étienne-de-Bolton le 18 octobre 1927. Entré chez les F.É.C. en 1944, il enseigna principalement à Montréal, Longueuil, Varennes et St-Jérôme. Il fut directeur du Camp De-La-Salle à St-Alphonse-Rodriguez, puis travailla en Haïti comme professeur et directeur.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses soeurs, Rita, S.S.CH. et Hélène, S.S.CH., ainsi que des neveux, nièces et amis.La messe de funérailles aura lieu le mardi 21 décembre 2021, à 11h, à la:300, CHEMIN DU BORD-DE-L'EAU, LAVALAccueil à la salle Toussaint-Dufresne à compter de 9 h 30, près du cercueil. L'inhumation des cendres aura lieu plus tard au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal.