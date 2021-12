ROBERT, Yvon



À Saint-Eustache, le 13 décembre 2021, à l'âge de 80 ans est décédé M. Yvon Robert, époux de Mme Lorraine Hachey.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Caroline (Marc) et Nancy (Serge), ses petits-enfants : Jonathan, Michael, Marc-Antoine et Jade, sa belle-soeur Yvonne (feu André). Parti rejoindre ses défuntes soeurs Jeannine et Rita, il laisse aussi dans le deuil plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 19 décembre 2021 de 9h à 11h30 et de 13h à 15h30 au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Un hommage lui sera rendu à 15h30, en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du rein.