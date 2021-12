Au procès de la fondatrice de Theranos, les jurés ont commencé à délibérer

SAN JOSÉ | Les jurés du procès de la fondatrice de Theranos Elizabeth Holmes ont commencé à délibérer en fin de journée vendredi, devant déterminer si elle est coupable de fraude ou si elle croyait sincèrement qu’elle allait révolutionner le marché des tests sanguins.

Composé de quatre femmes et huit hommes, le jury a entendu des témoignages pendant plus de trois mois. S’ils estiment que Mme Holmes a sciemment cherché à tromper les investisseurs et le public, elle risque des dizaines d’années de prison.

Renvoyés chez eux dans la soirée, ils reprendront leurs discussions lundi.

Mme Holmes avait fondé Theranos en 2003, à l’âge de 19 ans. Elle promettait de produire des outils de diagnostic plus rapides et moins chers que ceux des laboratoires traditionnels, mais les machines n’ont jamais fonctionné comme promis.

Dans son réquisitoire, le procureur a accusé l’entrepreneuse d’avoir choisi «la fraude plutôt que la faillite» et, alors que son entreprise périclitait, d’avoir menti sur les avancées de la technologie et la santé financière de la société.

L’avocat de Mme Holmes, Kevin Downey, a tenté de renverser cette image en assurant qu’elle croyait en toute bonne foi en son invention et qu’elle était sur le point de réaliser son rêve quand sa start-up a implosé.

«Au premier signe de trouble, les escrocs raclent les tiroirs, les criminels cherchent à se couvrir et les rats quittent le navire», a-t-il déclaré devant les jurés. Mais Mme Holmes a tenté jusqu’au bout de sauver sa société, ne vendant jamais une part.

«Elle a coulé avec le bateau», a affirmé l’avocat.

L’affaire a attiré l’attention des médias et du monde des affaires car elle pose la question de savoir jusqu’à quel point les start-up peuvent embellir leurs activités le temps qu’elles arrivent à maturité.

Mme Holmes symbolisait à de nombreux égards les entrepreneurs de la Silicon Valley, entre l’abandon à 19 ans de ses études dans la prestigieuse université de Stanford et son goût pour les pulls noir à col roulé, le vêtement emblématique du mytique co-fondateur d’Apple Steve Jobs.

