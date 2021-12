[BALADO] Le soleil fait-il du bruit ?

Avez-vous déjà imaginé ce que notre vie serait si le soleil était bruyant? Si au lieu d’être cet astre lumineux chaud et silencieux, c’était plutôt une machine à bruit blanc perpétuelle, hurlant avec l’intensité d’un concert métal toute la journée?

La vie serait bien différente!

La NASA a déjà « enregistré » le soleil et oui, il fait du bruit. Et heureusement, on ne peut pas l’entendre.