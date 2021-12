Blackhawks: Jujhar Khaira recommence à patiner

L’attaquant des Blackhawks de Chicago Jujhar Khaira a patiné vendredi pour la première fois depuis qu’il a subi une commotion cérébrale dans un match face aux Rangers de New York, plus tôt ce mois-ci.

Le 7 décembre, la mise en échec à la limite de la légalité de Jacob Trouba avait été suivie d’un moment très inquiétant au United Center. Au moment où il avait la tête baissée, le hockeyeur de 27 ans a reçu l’épaule du défenseur au menton et au haut de la poitrine. Il s’est ensuite écroulé lourdement, sa tête entrant en contact avec la surface glacée.

Khaira est resté plusieurs minutes étendu sur la patinoire et a dû être évacué sur une civière. Le Britanno-Colombien a obtenu son congé de l’hôpital le lendemain et a même pu visiter les infrastructures des Blackhawks une semaine plus tard.

Vendredi, l’entraîneur-chef par intérim Derek King a indiqué que Khaira «se sentait beaucoup mieux» après l’avoir vu patiner en solo à l’entraînement.

L’organisation de l’Illinois n’a pas indiqué la durée prévue de la remise en forme de l’ancien des Oilers d’Edmonton, mais Khaira n’en est pas à sa première commotion cérébrale. King avait mentionné mardi que «ça prendrait du temps».

À sa première saison à Chicago, le colosse de 6 pi et 4 po a marqué deux buts en 18 rencontres.