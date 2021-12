Caramel fleur de sel

Le caramel à la fleur de sel et au beurre est l’une des garnitures sucrées les plus appréciées. Riche, sucré-salé, onctueux et décadent ne sont là que quelques-unes des caractéristiques qui décrivent ce bijou.

Idéal pour donner en cadeau d’hôte ou d’hôtesse, il se glisse dans différents types de contenants. Il saura accompagner les crêpes, le pain doré, la tartine matinale, la cuillère de fin de soirée.

Bref, une foule d’occasions se présenteront à vous pour le déguster ou pour le partager !

