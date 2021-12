VAILLANCOURT, Bernard



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Bernard Vaillancourt, époux de feu Lise Lalumière, en date du 8 décembre 2021, à l'âge de 77 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Claude), Luc (Chantal) et Pierre (Roxanne); ses petits-enfants Samuel, Jérémie, Jonathan, Amélie (Nick), Antony, James, Amy et Justin ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence du Bonheur pour les bons soins prodigués.Nous nous invitons à venir partager vos souvenirs au :le samedi 18 décembre 2021 dès 16h, une cérémonie commémorative sera célébrée au même endroit à 19h.Vous pouvez faire un don à l'Association Pulmonaire du Québec.