La Fondation Maman Dion et la Guignolée

« Le réveillon chez la famille Dion », sous la présidence d’honneur de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et Kristel Louboutin, Résidences des Bâtisseurs, a permis d’amasser 95 000 $ au profit de la Fondation Maman Dion.

Photos Mario Beauregard, Pascale Vallée

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et sa conjointe, Pascale Bourbeau, sont entourés de Paul, Claudette, Liette et Michel Dion, qui ont présenté Le réveillon chez la famille Dion au Casino de Montréal.

Après plus de 15 ans d’absence, la famille est revenue sur scène. Claudette Dion est en compagnie de la coprésidente de la soirée, Kristel Louboutin, vice-présidente Ventes, marketing et communications chez Résidences des Bâtisseurs.

L’animateur Maxime Charbonneau a excellé sur la scène du casino. Parmi les invités dans la salle, il y avait le directeur musical, Claude « Mégo » Lemay et son épouse, Manouk.

Nathalie Lesage, qui a effectué un travail colossal lors de la guignolée du Garde-Manger des Pays-d’en-Haut, est en compagnie des dirigeants de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, Daniel Desjardins, DG, et Michel Rochon, président.

Parmi les gens du Garde-Manger des Pays-d’en-Haut, on aperçoit Jeannine Rossini, Michel Bélanger, Maryse Leblanc, DG, et Manon Perreault, présidente.

La mairesse de Sainte-Adèle, Michèle Lalonde, est en compagnie du maire de Sainte-Marguerite, Gilles Boucher, de Nathalie Lesage, bénévole, et de Mathieu Dion, gérant de l’épicerie Metro Plus Sainte-Adèle.

