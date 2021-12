La Ville veut sensibiliser les locataires sur leurs droits

Alors que les évictions sont en hausse au Québec, la Ville de Montréal lance une campagne de sensibilisation pour informer les locataires sur leurs droits et sur les ressources qui leur sont offertes.

• À lire aussi: Un locataire sur deux évincé par un nouveau propriétaire, selon le RCLALQ

«Nous remarquons malheureusement de plus en plus fréquemment des débordements et stratégies douteuses pouvant porter atteinte aux droits des locataires», a déclaré par communiqué Benoit Dorais. Il estime qu’une minorité de «récalcitrants» est responsable du gros des dommages.

Il explique que son administration est engagée à «développer des outils pour préserver et développer le parc de logements locatifs abordables», notamment par l’implantation d’un registre des loyers.

L’appel à la vigilance survient dans le contexte d’une explosion du prix de l’immobilier et du coût des loyers.

Selon des données présentées mardi par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), 53% des tentatives de reprise et d’éviction sont effectuées par des propriétaires ayant acquis l’immeuble depuis moins d’un an.

À VOIR AUSSI...