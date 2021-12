L'Audi R8, de la piste à la rue

Dans le cadre d'un nouvel épisode du balado Au volant avec Gabriel Gélinas, l’animateur revient sur les origines de la grande sportive Audi R8.

Le premier concept a vu le jour au Salon de l’auto de Genève au printemps 2003, nous raconte Gabriel. À ce moment, l’emblème aux quatre anneaux annonçait ses ambitions de commercialiser une voiture sport issue des 24 Heures du Mans.

La R8 fut lancée officiellement au Mondial de l’automobile de Paris en septembre 2006.

« C’est donc une sportive à deux places, taillée pour la performance qui est dévoilée et frappe l’imaginaire par sa silhouette », se rappelle le journaliste. Il ajoute ensuite que l’architecture était fabriquée en aluminium et en magnésium.

Sous le capot logeait alors un V8 de 4,2 litres atmosphérique placé en position centrale. La puissance s’élèvait à 414 chevaux et la zone rouge du régime moteur débutait à 8 250 tr/min. Jumelée au rouage intégral Quattro, la sportive effectuait le 0-100 km/h en 4,6 secondes. Plus tard, la gamme s’est bonifiée avec l’ajout du V10 5,2 litres et des variantes cabriolet.

La deuxième génération a été présentée au Salon de l’auto de Genève en 2015. Cette itération partageait la plateforme Modular Sports System avec la Lamborghini Huracàn. Seul un moteur V10 muni du rouage intégral figurait au catalogue. La boite manuelle brillait par son absence.

En 2017, la marque germanique a introduit une mouture à propulsion (RWS). Uniquement 900 exemplaires ont été fabriqués.

Quinze ans après ses débuts sur nos routes, la Audi R8 à moteur V10 continue de rugir. Mais pour combien de temps encore? Écoutez le balado ci-dessus pour le savoir!