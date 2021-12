Le Foutoir: un nouveau comédie club sur la Rive-Nord

Une petite salle indépendante dans le style comédie club new-yorkais vient d'ouvrir ses portes sur la Rive-Nord et bénéficie déjà d’un accueil positif du public et des humoristes qui viennent y roder leurs spectacles.

Inaugurée cet automne, la nouvelle salle Le Foutoir est située au deuxième étage du bar McTavish dans le Vieux-Terrebonne.

Dans une atmosphère unique et underground, des artistes reconnus et d'autres de la relève viennent y tester leurs spectacles. «Plusieurs nous ont dit qu'ils apprécient beaucoup cette occasion de rencontre chaleureuse et intime avec le public», dit Maxime Laforest, propriétaire.

On y verra dans les prochains mois des artistes comme Martin Petit, Alexandre Barrette, ou P-O Forget, ainsi que des soirées à la programmation surprise les jeudis, soit les Foutues Soirées qui offre la scène à trois humoristes dont l'identité est révélée le soir même.