Le Rocket l’emporte malgré un lent début de match

Après un début de match difficile, le Rocket de Laval a activé la machine offensive pour facilement l’emporter par la marque de 6 à 3 aux dépens des Bruins de Providence, vendredi soir à la place Bell.

La troupe de Jean-François Houle signe ainsi, dans un amphithéâtre complètement dépourvu de spectateurs, un deuxième gain consécutif, elle qui l’avait emporté dimanche contre les Bears de Hershey.

L’avantage numérique a grandement contribué aux efforts offensifs de la formation lavalloise. Avec deux hommes en plus en deuxième, Louie Belpedio a d’abord égalisé le pointage d’un tir précis dans la lucarne et, quelques instants plus tard, Lukas Vejdemo a compté son sixième but de la campagne.

Alex Belzile a lui aussi concrétisé en supériorité numérique. Gabriel Bourque a été le premier à noircir la feuille de pointage au premier tiers tandis que Cameron Hillis et Kevin Roy ont aussi fait scintiller la lumière.

Les Bruins avaient pourtant connu un début de match sur les chapeaux de roue. Ceux-ci avaient subtilisé à la filiale du Rocket dans la ECHL, les Lions de Trois-Rivières, l’attaquant Alexis D’Aoust en lui offrant un essai professionnel, jeudi. Le Québécois a rapidement fait sentir sa présence en s’inscrivant au pointage seulement 2 min 56 s après le début de la rencontre. Il a profité de l’espace que lui laissait son couvreur pour décocher un lancer qui a surpris Michael McNiven entre les jambières. Ce dernier a finalement réalisé 18 arrêts.

Cameron Hughes a ajouté un filet 31 secondes plus tard, mais ce furent les seuls moments de réjouissances des visiteurs. Jack Ahcan a trouvé le fond du filet en troisième.

Élizabeth Mantha, la sœur du joueur des Capitals de Washington Anthony Mantha, était en uniforme pour l’équipe d’officiels dans ce duel. Elle est d’ailleurs celle qui a décerné une punition pour coup de bâton à Nick Wolff, qui a mené à deux buts rapides du Rocket au deuxième engagement.