Les meilleures bulles pour terminer l'année en beauté

Les tablettes de la SAQ sont presque plus vides que les étalages de papier de toilette en début de pandémie, mais pas de panique ! Vos Méchants Raisins ont su vous concocter une belle sélection de vins effervescents, tous disponibles en assez bonne quantité au moment d’écrire ces lignes. Et pas d’étoiles cette semaine : ce sont nos coups de cœur de l’année. Vous pouvez acheter les yeux fermés !

Buvez moins. Buvez mieux. Et santé !

Hungaria, Grande Cuvée Brut

Hongrie | 11,5 % | 9 g/L | 13,20 $

Code SAQ : 106492

C’est le mousseux le plus vendu au Québec et on comprend pourquoi : le rapport qualité-prix est toujours aussi impressionnant. Un nez simple et invitant par ses saveurs franches de mirabelle, de poire et de fleur. Ample à l’attaque avec une certaine rondeur, la bouche demeure fraîche, droite et harmonieuse. Le meilleur achat à moins de 15 $.

Segura Viudas, Reserva Brut, Cava

Espagne | 11,5 % | 10 g/L | 14,75 $

Code SAQ : 158493

Lui aussi, on peut dire qu’il fait partie des meilleurs mousseux sous la barre des 15 $. Il est d’ailleurs presque aussi bon que son « grand frère », la cuvée Heredad Reserva (33 $ - Code SAQ 12883461) vendue dans une grosse bouteille lourde et cintrée de métal. C’est un cava classique bien sec, aux notes de champignons frais, de fleurs et de pomme. Léger, simple et efficace.

Sumarroca, Gran Reserva Brut Nature 2018, Cava

Espagne | 12 % | 2,7 g/L | 17,80 $

Code SAQ : 13408929

Ce brut nature est l’exemple même de ce que devrait être un bon cava : frais, tranchant, léger, bien sec et salin, tout en restant gorgé de fruit. Vinifié comme un champagne, il offre un nez agréable de poire et de pain grillé avec un fond crayeux. L’un des meilleurs rapports qualité-prix à la SAQ.

Medici Ermete e Figli, Lambrusco 2020, Concerto, Reggiano

Italie | 11,5 % | 11 g/L | 19,60 $

Code SAQ : 733261

Ce vin effervescent rouge emblématique de l’Émilie-Romagne est tout le contraire d’un vin « grand public », mais sa fraîcheur et son fruité croquant feront un malheur avec les plats traditionnels du temps de fêtes, même les marinades ! Nez de fruits noirs, de poivre et d’aromates ; bouche assez charnue, soulignée par une acidité fraîche. Ne vous fiez pas au taux de sucre affiché, ce vin n’a rien de doucereux. 600 caisses en entrepôt.

Veuve Ambal, Grande Cuvée Brut, Crémant de Bourgogne

France | 12 % | 11 g/L | 19,75 $

Code SAQ : 14093041

Un crémant bourguignon qui n’a pas beaucoup à envier à certains champagnes d’entrée de gamme. Riche et de bonne intensité, il montre un nez agréable de litchis, de pain grillé et de brioche. Ses saveurs de poire et de pomme jaune sont franches et persistantes. Très beau.

Bisol Jeio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut

Italie | 11,5 % | 10 g/L | 19,95 $

Code SAQ : 14820499

La famille Bisol produit parmi les meilleurs proseccos disponibles à la SAQ. Dominé par le glera auquel on ajoute un peu de chardonnay, il offre un nez de bonne finesse sur des arômes de pomme, de salade de fruits et de fleur blanche. Bulles fines, matière droite et finale saline. Celui-ci vaut mieux que de finir dans un mimosa !

Mestres, 1312, Cava Reserva

Espagne | 12 % | 5,8 g/L | 20,35 $

Code SAQ : 13232581

Amateurs de la cuvée 1312, faites-en provision : il s’agit du dernier arrivage à la SAQ. La famille Mestres a choisi de se consacrer désormais à l’élaboration de cuvées plus haut de gamme dans son domaine du Penedès. Un très bon cava élevé sur lies pendant 18 mois et composé d’un assemblage classique de Macabée, de xarel-lo et de parellada. L’attaque savoureuse évoque les pâtisseries et l’abricot ; la finale est saline et minérale. Profitez en tant qu’il en reste !

Louis Bouillot, Perle Rare, Crémant de Bourgogne

France | 12 % | 8,3 g/L | 22,95 $

Code SAQ : 884379

Cette maison spécialisée dans la production de crémant de Bourgogne appartient au groupe Boisset. Au nez comme en bouche, un vin fin et élégant. Des arômes de scones frais sortis du four se mêlent en bouche à la poire et à la fraise. Plus racé que bien d’autres mousseux vendus plus cher.

J. Laurens, Clos Des Demoiselles Tête De Cuvée 2019, Crémant de Limoux

France | 12 % | 5,6 g/L | 23,35 $

Code SAQ : 10498973

Année après année, ce crémant du Limoux (dans le sud de la France) ressort du lot par sa qualité. Un 2019 un peu plus sur la réserve que d’habitude, tout en présentant un nez délicat et agréable de poire, d’acacia et de brioche. Le plaisir se prolonge en bouche. C’est bien sec, ample, concis et finement ciselé.

Juvé y Camps, Cava Brut Rosé, Pinot noir

Espagne | 12 % | 9,9 g/L | 23,85 $

Code SAQ : 12276848

De tous les mousseux rosés offerts en ce moment à la SAQ, ce cava élaboré au sud-ouest de Barcelone est peut-être le plus intéressant. Le vin est issu à 100 % de pinot noir, dont une partie des peaux est laissée à macérer avec le moût, d’où sa couleur rose soutenue. Même si sa couleur et son nez de fruits rouges peuvent suggérer le contraire, le vin paraît bien sec en bouche. Croquant et rafraîchissant. Un vin parfait pour accompagner les charcuteries... ou la dinde et sa sauce aux atocas.

Sébastien Brunet, Méthode Traditionnelle Brut 2019, Vouvray

France | 12,5 % | 4,7 g/L | 24,30 $

Code SAQ : 12846441

En plus d’un excellent vouvray sec, Sébastien Brunet élabore, suivant la méthode traditionnelle, un très bon effervescent à partir de chenin blanc. Levures naturelles et élevage en fût de 12 mois. Un peu de réduction en ouverture laissant place à des parfums agréables de crème, d’abricot avec une touche saline. Belle tenue en bouche avec un côté fin tout en présentant une texture vineuse.

Domaine des Hauts Baigneux, Spontané 2020

France | 10,5 % | 1,7 g/L - Biologique | 24,95 $

Code SAQ 13879801

Le pétillant naturel ou fermentation spontanée, une catégorie qu’on surnomme « Pet Nat’ » a le vent dans les voiles depuis quelques années. Bien que leur Domaine des Hauts Baigneux soit situé en Touraine, dans la Loire, Nicolas Grosbois et Philippe Mesnier s’approvisionnent dans le Sud-Ouest avec des cépages locaux : sémillon, len de l’ehl (en français dit « loin de l’œil ») et mauzac. Dans le verre, on retrouve un vin aux accents de fleur, de poire et de miel. En bouche, on trouve une bulle légère. C’est simple, bien sec, et très efficace.

Vitteaut-Alberti, Brut Blanc de Blancs, Crémant de Bourgogne

France | 12 % | 12 g/L | 25,90 $

Code SAQ : 12100308

Cette maison fondée en 1951, à Rully, dans la côte Chalonnaise, se spécialise dans l’élaboration de vins effervescents. Toujours sobre et élégant, long et complexe, ce crémant composé de chardonnay déploie en bouche une texture onctueuse et une mousse fine, porteuse d’une foule de détails aromatiques entre la pomme, la craie, la menthe et le pain brioché.

Domaine Wach, Brut 2018, Crémant d’Alsace

France | 12,5 % | 5 g/L | 26,10 $

Code SAQ : 14746971

Jessica Ouellet, sommelière québécoise née en Estrie, part en Nouvelle-Zélande où elle rencontre Pierre Wach, 7e génération de vigneron à Andlau, en Alsace. Coup de foudre ! Le couple s’occupe aujourd’hui du petit vignoble artisanal d’environ 8 hectares en conversion bio. Un vin gourmand, tant au nez avec ses tonalités de pâtisserie, d’épices et de fleur, qu’en bouche avec son profil fin et crémeux.

Domaine Bergeville, L’effervescent, IGP Vin du Québec

Canada | 12 % | 5,3 g/L | 27,85 $

Code SAQ : 13374562

La SAQ a confié la création de sa cuvée 100e anniversaire à Ève Rainville et à Marc Théberge, qui se consacrent exclusivement à l’élaboration de vins effervescents dans leur vignoble de North Hatley, en Estrie. Cette cuvée spéciale est composée d’achat de raisins de seyval et de vidal, qui s’ajoutent aux cépages l’acadie et frontenacs gris et blanc du domaine de Bergeville pour donner un vin d’une grande intégrité. Très peu dosé, il s’inscrit dans la tendance actuelle des effervescents plus tendus et moins sucrés, qui font merveille à table autant qu’à l’apéro. Beaucoup de plaisir dans le verre et un rapport qualité-prix avantageux pour l’amateur d’extra brut. Impeccable !

Ca’ dei Zago, Col Fondo 2020, Prosecco Valdobbiadene

Italie | 11 % | 1 g/L | 29,05 $

Code SAQ : 14422896

Plutôt que d’être élaboré en cuve close, comme la plupart des vins de l’appellation, le prosecco de Christian Zago termine sa fermentation en bouteille, puis est vendu sans dégorgement. La présence de lies au fond de la bouteille est donc tout à fait normale. Un prosecco atypique, nature, mais droit et savoureux. L’attaque en bouche est tranchante, dépourvue de toute sucrosité et le vin est doté d’une tenue et d’un volume dignes de mention. À découvrir !

Bouyer-Landron, Atmosphères Extra Brut, Vin de France

France | 12 % | 2,5 g/L | 29,30 $

Code SAQ : 14462732

La bouteille idéale pour accompagner les huîtres. Jo Landron est l’un des vignerons qui a le plus contribué à la renaissance viticole du Muscadet. Il élabore aussi un excellent mousseux de méthode traditionnelle, composé à parts quasi égales de pinot noir, de chardonnay et de folle blanche, un cépage des Charentes qui sert de base à l’armagnac. Fruité au nez, sec en bouche ; tout en délicatesse avec ses effluves de poire asiatique et son profil aérien, mais complexe.

Benjamin Bridge, NV, Nouvelle-Écosse

Canada | 11 % | 5,4 g/L | 30,25 $

Code SAQ : 13593239

Le NV (pour « non-vintage » ou « non millésimé » en français) élaboré par Benjamin Bridge, une winery située dans la vallée de Gaspereau près de la Baie de Fundy, est devenu une valeur sûre. On doit cette qualité constante au Québécois Jean-Benoît Deslauriers, œnologue en chef, qui fait briller les vins depuis 2008. S’appuyant sur un assemblage de vins de réserve pouvant aller jusqu’à 2002, c’est un vin fin, énergique et savoureux.

Domaine St-Jacques, Brut 2018, IGP Vin du Québec

Canada | 12,5 % | 7,6 g/L | 32,75 $

Code SAQ : 14721888

Yvan Quirion a entamé une conversion à l’agriculture biologique à compter de 2018. Son brut, dosé à 6 g/l, est composé à parts égales de chardonnay et de vidal. Il repose sur lies pendant 24 mois avant le dégorgement. Un peu plus floral que par le passé, avec de délicates notes de pain grillé et de crème pâtissière qui persistent en une longue finale relevée d’épices douces.

Domaine Chandon, Chandon rosé, Californie

États-Unis | 12 % | 9,3 g/L | 33,00 $

Code SAQ : 11565007

Nouvel habillage pour les cuvées Chandon avec la même qualité toujours au rendez-vous. Le rosé se démarque avec son nez de fruits rouges et une prise de mousse abondante. Des bulles d’assez bonne finesse. C’est ample, nourri et très agréable. Le blanc, aussi disponible à la SAQ (30,50 $ - Code SAQ 13343109) est fort bien fait, quoiqu’un peu plus rond et facile.

Domaine André et Mireille Tissot, Brut nature, Crémant du Jura

France | 12,5 % | 3,1 g/L – Biologique | 35,50 $

Code SAQ : 11456492

Stéphane Tissot a rejoint le domaine familial d’Arbois en 1989 et il a porté la superficie du vignoble à 50 hectares, certifiés en biodynamie depuis 2004. Les vinifications sont conduites sans intrants. Au-delà de l’effervescence, on a affaire ici à un vin de terroir, fruit d’un assemblage de chardonnay (50 %), de pinot noir, de poulsard et de trousseau, élevés partiellement en fûts. Une texture vineuse et une trame aromatique complexe qui évolue dans le verre, autant qu’en bouche, entre le fruit blanc, la craie, le sous-bois et les noix de Grenoble. Pour en profiter pleinement, servez-le dans des verres à vin blanc plutôt que des flûtes.

Pierre Gerbais, Grains de Celles, Champagne

France | 12 % | 5 g/L | 52,00 $

Code SAQ : 13647014

Un domaine familial aujourd’hui sous la gouverne du jeune et dynamique Aurélien Gerbais. La maison propose une gamme impressionnante de qualité. Des vins singuliers, notamment par la présence souvent marquée de pinot blanc poussant sur des sols de kimméridgiens comme on en retrouve à Chablis. Cette cuvée Grains de Celles allie tendresse et gourmandise tout en restant effilée. Un des meilleurs rapports qualité/prix au rayon des champagnes de la SAQ.

Fleury, Blanc de Noirs Brut, Champagne

France | 12 % | 4,3 g/L | 58,00 $

Code SAQ : 13090631

La famille Fleury cultive son vignoble de la Côte des Bar en biodynamie depuis une trentaine d’années. Toujours aussi typé et expressif, leur blanc de noirs est composé à 100 % de pinot noir, fermenté avec les levures indigènes. Mis en bouteille en mai 2016, le vin dégusté a été dégorgé en décembre 2020. La bouche est vibrante, elle offre de la tenue, de la longueur et laisse une délicieuse sensation de plénitude en finale. C’est l’un des meilleurs champagnes blanc de noirs à moins de 60 $.

Pol Roger, Brut Réserve

France | 12 % | 9,5 g/L | 65,50 $

Code SAQ : 51953

Le brut non millésimé de Pol Roger est un grand classique. Avec raison ! Composé à parts égales de pinot noir, de pinot meunier et de chardonnay de 30 crus différents (dont 25 % de vins de réserve), le vin est ensuite élevé en cave pendant 36 mois. Un champagne de facture classique et un modèle du genre. Un nez somptueux et invitant, des saveurs à la fois fraîches et riches et des bulles très fines et persistantes.

Gosset, Grande Réserve Brut, Champagne

France | 12 % | 9,5 g/L | 73,00 $

Code SAQ : 10839619

Fondée en 1584, Gosset est considérée comme la plus ancienne maison de Champagne. La jolie forme de la bouteille vient d’ailleurs rappeler cet aspect. Un vin racé, précis et aérien qui affiche beaucoup de volume. Des tonalités complexes de croissants frais et de fruits blancs, de fleur d’oranger et de crème anglaise. Longue finale vaporeuse.

Louis Roederer, Champagne Brut Collection 242

France | 12 % | 9 g/L | 77,75 $

Code SAQ : 268771

Le Brut non millésimé de Roederer, jadis nommé Brut Premier, change d’identité en 2021. Le Collection (édition 242) est issu à 34 % de la réserve perpétuelle de Roederer (une solera de 5 millésimes, de 2012 à 2016), de 10 % de vins de réserve élevés sous bois (2009, 11, 13, 14, 15, 16) et enfin de 56 % de la récolte 2017. Un peu plus accessible et flatteur que ne l’était le Brut Premier, avec des notes de fruits blancs et de crème pâtissière, mais tout aussi fin et onctueux.

Champagne Clandestin, Les Semblables 2018, Brut Nature

France | 12 % | <1,2 g/L | 78,00 $

Code SAQ : 14493328

Benoit Doussot a travaillé chez Vouette & Sorbée pendant quelques années avant d’ouvrir sa propre affaire de négoce, en partenariat avec son ancien patron, Bertrand Gautherot. Les raisins proviennent de la Côte des Bar et sont vinifiés sans intrants, puis élevés en fûts de chêne neutres. La cuvée Les Semblables, composée à 100 % de pinot noir vieilli sur lattes pendant 15 mois, présente des parfums rancio et une pointe de volatile. L’attaque est vive, mais le vin en mène large en bouche ; les couches de saveurs se succèdent, entre les fruits blancs et rouges, le sous-bois et les accents umami. Un champagne de gastronomie.

Bollinger, Brut Spécial Cuvée

France | 12 % | 8 g/L | 85,75 $

Code SAQ : 384529

Le brut non millésimé mise sur une forte proportion de pinot noir (60 %) élevé en fûts et sur une majorité de vins de réserve conservés en magnum (entre 5 et 15 ans) ; élevage sur lies de 40 mois. Un mariage d’élégance et de volupté. Nez vineux avec une légère pointe d’acidité volatile, sur fond de sablés au beurre ; bouche crayeuse, ample et saline. L’acidité se marie à la trame vineuse et aux amers nobles. Tout pour plaire aux inconditionnels de la marque.

Ruinart, Brut, Champagne

France | 12 % | 8,4 g/L | 86,75 $

Code SAQ : 10326004

Née en 1729, c’est l’une des premières maisons de Champagne à voir le jour. Il se distingue d’abord par la forme de sa bouteille, mais aussi par sa finesse et son crémeux inimitables. Un style délicat, précis, avec une prise de mousse soyeuse. Des tonalités complexes de craie, de papaye, d’abricot et de pain brioché. Doté d’une grande buvabilité, c’est un concentré de bonheur à chaque gorgée. Cher, mais au-dessus de la mêlée.

Laurent-Perrier, Cuvée Brut, Champagne

France | 12 % | 10 g/L | 102,75 $

Code SAQ : 158550

Le style Laurent-Perrier est né de la vision de Bernard de Nonancourt, qui dès les années 1950, se donne pour défi d’élaborer des champagnes axés sur la fraîcheur, la finesse et l’élégance. C’est à lui qu’on doit, en 1968, la Cuvée rosée brut qui donnera ses lettres de noblesse à un champagne rosé non millésimé par le choix d’un type de vin totalement nouveau. D’un rose soutenu, ce champagne racé offre des notes de fruits rouges et une petite note de pain grillé. La bouche est complexe et opulente à l’équilibre parfait. Superbe !