Météo: un record vieux de 70 ans battu à Montréal

Jeudi, le Québec entier a connu des temps anormalement chauds, ce qui a permis à Montréal de fracasser, non pas un, mais deux records météorologiques.

Le premier record battu date de près de 70 ans alors qu’en 1953 la métropole avait enregistré 220 jours avec une température de plus de 10 degrés.

Le record a finalement été battu le 16 décembre alors que les Montréalais vivaient la 221e journée de l’année dont la température atteignait plus de 10 degrés. «Ça devrait être le record final pour l’année 2021», a mentionné le porte-parole d’Environnement Canada, Simon Legault, à l’Agence QMI, alors que le temps commence déjà à se refroidir sur la région.

Jeudi, le mercure a atteint les 15,5 degrés dans la métropole, alors que le record précédent était de 10,2 degrés en 1992.

Bien que ce sont des températures plus hautes que la normale, il n’est pas inhabituel de voir de tels temps chauds à Montréal en décembre. Il suffit de se rappeler du 24 décembre 2015, où les températures sont montées jusqu’à 16,9 degrés, ou encore le 25 décembre 2020, qui a enregistré une température maximale de 13,8 degrés, a rappelé Simon Legault.

La température la plus élevée enregistrée pour un mois de décembre à Montréal était de 18 degrés le 6 décembre 2001.

Année record au Québec

Selon Environnement Canada, plusieurs régions du Québec ont connu des températures records pour la journée de jeudi et continueront d’en enregistrer pour celle de vendredi.

L’année 2021 a été particulièrement chaude alors que de nombreux records de chaleur ont été enregistrés à Montréal, mais aussi ailleurs dans la province, et ce dès le mois d’avril.

Dans le palmarès des années les plus chaudes, l’année 20210 se retrouve en troisième position, tandis que l’année 2015 en 10e position, selon les données compilées depuis 1941 à l’Aéroport de Dorval.

Les températures devraient se rafraîchir au cours des prochains jours et retomber dans les normales de saison. Il fera notamment -3 degrés et -4 degrés à Montréal, samedi et dimanche. Du côté de Québec, le mercure descendra un plus pour atteindre -5 degrés pour ces deux jours.

