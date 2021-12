Montréal: l’opposition dénonce des nominations partisanes

L’opposition officielle à Montréal dénonce des nominations partisanes par l’administration Plante, qui lui permette d’avoir une main mise sur les contre-pouvoirs en place.

«On est en train de faire reculer la transparence dans la gouvernance de l’administration municipale», a dénoncé Aref Salem, chef d’Ensemble Montréal.

Pour la première fois depuis sa création en 2013, la présidence de la Commission sur l’inspecteur général sera présidée par un élu de l’administration en place, suite à la nomination de Jérôme Normand à ce poste. Les trois précédents présidents étaient issus de l’opposition.

La Commission a pour mandat d’étudier les dossiers qui relèvent du mandat de l’inspecteur général, qui surveille notamment les processus d’octroi de contrat à la Ville.

«Quand on aura un rapport qui va blâmer l’administration, est-ce qu’on peut s’attendre à ce que le président évite d’ouvrir les cahiers de façons très transparente?», s’est inquiété M. Salem. Il explique que le choix d’un président dans l’opposition évite l’apparence de conflit d’intérêts.

Il déplore également que les élus de l’opposition n’aient pas de siège au Comité de vérification financière de Montréal, à la suite de la nomination de trois élus du parti au pouvoir.

En 2010, à la suite d’un rapport du vérificateur général, le Comité de vérification recommandait qu’un membre de l’opposition soit nommé en son sein. Cela, à la suite des nombreux scandales qui ont miné la fin de l’administration du maire Gérald Tremblay.

«On sait tous ce qui se faisait dans le temps», a rappelé M. Salem, en référence aux nombreuses allégations de corruption présente sous l’ère Tremblay. «On est tous surpris de voir trois noms issus de la majorité. Je me demande si la rémunération qui y est liée est une façon de les récompenser.»

Lui-même avait proposé la nomination d’Alain DeSousa.

L’administration Plante contre-attaque

«Le nombre de postes octroyés à l’opposition a été calculé équitablement en fonction des résultats électoraux», a répliqué Catherine Cadotte, attachée de presse de la mairesse Valérie Plante.

Elle rappelle que les membres du comité de vérification n’ont pas toujours été occupés par l’opposition. «On ne peut donc pas parler de tradition à proprement dit», estime-t-elle, ajoutant que l’administration Plante a toujours travaillé avec «ouverture».

Elle contre-attaque en se disant préoccupée par les nominations faites par l’opposition.

«Sur les 11 postes mieux rémunérés de président et vice-président des commissions, Ensemble Montréal a nommé seulement deux femmes», a-t-elle critiqué. «Nous enjoignons Ensemble Montréal à faire un effort afin d’assurer une plus grande représentativité au sein de son parti et des instances de la Ville».

