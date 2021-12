Nécessité de vivre son deuil en paix

Je me suis attardée aux propos tenus par « Huguette », qui se disait incomprise par une partie de votre lectorat ainsi que par vous-même, parce que vous n’aviez pas saisi que malgré qu’elle ait choisi de se séparer de son mari parce qu’elle n’en pouvait plus de son obsession pour avoir du sexe en tout temps, elle aimait quand même cet homme au-delà de tout, et surtout au-delà d’elle-même.

La preuve à ses yeux de la profondeur de l’amour qu’elle continuait à lui porter, c’est que malgré la séparation, elle avait pris soin de lui jusqu’à son décès suite à une demande d’aide médicale à mourir. Mais c’est la conclusion de son plaidoyer que je trouve d’une grande tristesse et qui montre à quel point elle se rend pitoyable par sa faute, quand elle écrit : « Je supporte très mal mon deuil. Car je l’aimais au plus profond de mon cœur. »

Comment une femme peut-elle aimer plus que tout un homme qui n’a aucune sensibilité et qui se sent lésé dans sa masculinité quand elle se refuse à lui ? J’ai du mal à comprendre ça. J’ai personnellement vécu une situation semblable avec un homme qui n’avait jamais assez de sexe pour le satisfaire. Il me faisait sentir comme une moins que rien quand je refusais ses avances et n’oubliait jamais de glisser quelques menaces de me tromper si je persistais dans mon refus.

J’ai 90 ans, ça vous donne donc une idée de l’homme de Cro-Magnon que j’avais dans ma vie. Et malgré l’époque, j’ai fini par le quitter sans regret autour de la cinquantaine.

Comment Huguette, qui est certainement plus jeune que moi et qui doit savoir que le plus élémentaire respect de soi impose de couper les liens avec ce genre d’homme, peut-elle continuer à l’aimer, à moins d’être masochiste ?

Irène

Je ne sais si tel est le cas, mais les apparences et le discours qu’elle tenait rendent cette option possible, bien que je ne l’avais pas envisagée aussi clairement que vous au départ. Et voilà que quelques jours après la parution de son texte et de mon commentaire, elle me réécrivait en soulignant une partie de ma réponse qu’elle semblait alors avoir intégrée : « Comme les dés sont désormais jetés, cessez de prendre sur vous la fixation de votre mari [pour le sexe] et vivez votre deuil en paix. » Et qu’elle ajoutait ensuite : « Vos conseils judicieux et éclairés m’aident à mieux vivre. Je ne savais pas qu’un deuil d’un être aimé pouvait être si pénible et ça ne s’estompe pas. Je suis vivante, bravo ! Il est mort, bravo ! »

Cette dernière phrase semblait indiquer qu’elle s’était engagée dans un cheminement de deuil plus paisible. Mais voilà qu’elle récidive aujourd’hui même pour m’écrire la lettre qui suit, toujours en parlant du défunt, cet homme tant aimé, mais qui l’avait tant fait souffrir.