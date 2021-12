Nucléaire: une coentreprise de SNC-Lavalin décroche un contrat de 400 M$

Une coentreprise dont SNC-Lavalin fait partie à hauteur de 30 % vient de décrocher un contrat pouvant atteindre 400 millions $ de Bruce Power, un fournisseur ontarien d'électricité, pour le remplacement des composants d’un de ses réacteurs nucléaires.

Ainsi, Candu Énergie, filiale de SNC-Lavalin, participera, avec ses partenaires de la coentreprise Shoreline Power Group, au remplacement des canaux de combustible et des conduites d'alimentation pour le réacteur 3 de Bruce Power. Le réacteur fait partie de la centrale nucléaire de Bruce Power située sur la rive est du lac Huron, à environ 250 km au nord-ouest de Toronto.

En 2018, la coentreprise, Shoreline Power, avait déjà obtenu un premier contrat de remplacement des canaux de combustible et des conduites d'alimentation pour la remise à neuf du réacteur numéro 6.

«Ces deux projets viennent soutenir le programme de remise à neuf de Bruce Power, qui permettra de continuer à exploiter les réacteurs Candu Énergie jusqu'en 2064», a souligné SNC-Lavalin dans un communiqué, vendredi.

Outre SNC-Lavalin, Shoreline Power Group comprend comme partenaires les entreprises Aecon et United Engineers & Constructors.

Sandy Taylor, président d’Énergie nucléaire chez SNC-Lavalin, a ajouté que «ces nouveaux travaux de remise en état du réacteur 3 constituent un vote de confiance continu de la part de Bruce Power à l'égard de nos capacités en tant que fabricant d'équipement d'origine et dépositaire de la technologie nucléaire Candu».

La mise hors service, en vue des travaux, devrait commencer en 2023 et le projet devrait être achevé en 2026.

«À titre de fournisseur privilégié de Bruce Power, la coentreprise pourrait se voir attribuer des contrats semblables pour la remise à neuf des quatre réacteurs restants de son parc nucléaire», a ajouté SNC-Lavalin.

Bruce Power produit 30 % de l’électricité de l’Ontario. Elle est une société en commandite détenue par TC Énergie, le gestionnaire de fonds de retraite OMERS, deux syndicats (Power Workers’ Union et The Society of United Professionals), ainsi que par les employés de Bruce Power.