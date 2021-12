Pain Bao aux champignons frits, sauce wafu et oignons verts

Une belle recette qui sort des sentiers battus et qui saura animer vos conversations autour de la table. Ce petit sandwich est un tourbillon de textures et de saveurs. Végétarien de par sa garniture de champignons, il complètera parfaitement l’offre de bouchées des fêtes. Le côté frit des champignons, le pain cuit à la vapeur, l’onctuosité de la sauce crémeuse et l’oignons verts forment un ensemble qui s’équilibre parfaitement.

