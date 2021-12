Palais des congrès de Gatineau: vaccination sans rendez-vous offerte pour la 3e dose

Les Gatinois admissibles à recevoir la troisième dose du vaccin contre la COVID-19 pourront se faire inoculer leur dose de rappel sans rendez-vous dès samedi au Palais des congrès.

Le Palais des congrès est le seul site de vaccination qui effectuera le mode sans rendez-vous pour les troisièmes doses.

Rappelons que cette dose de rappel est notamment recommandée pour les personnes de 70 ans et plus, les personnes ayant une maladie chronique, les femmes enceintes, les personnes dialysées et immunodéprimées, les travailleurs de la santé et des services sociaux ou encore les usagers des CHSLD.

Les personnes de 65-69 ans pourront recevoir leur dose de rappel dès le 20 décembre, quant aux 60-64 ans, ce sera dès le 27 décembre.

Un délai d’au moins trois mois et nécessaire après la deuxième dose.

