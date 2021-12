Réparer ou remplacer votre pare-brise: agissez rapidement avant qu’il ne soit trop tard

Il ne faut jamais négliger l’impact d’une fissure. Petit éclat deviendra fissure. Quand il s’agit de réparer un pare-brise, le plus tôt est toujours le mieux.

Parce que c’est toujours un peu la même histoire: ça commence par un petit éclat et ça se termine par des fissures et un pare-brise à remplacer au complet... Mieux vaut donc ne pas attendre.

Un pare-brise doit toujours être en bon état. Il est donc primordial qu’il effectue son boulot adéquatement, soit de protéger les passagers.

De plus, un simple bris peut diminuer la visibilité et distraire le conducteur. Un pare-brise abimé peut également nécessiter un remplacement complet lorsqu’il n’est pas réparé à temps.

Il est aussi bon de savoir que plusieurs assureurs ne considèrent pas qu’une réparation est une réclamation, donc il n’y a aucun impact sur vos primes annuelles. Alors, pourquoi attendre? Une réparation ne prend que quelques minutes.

En effet, une réparation de pare-brise est rapide et abordable, ce qui permet de le préserver pendant plusieurs années et permet d’éviter que le bris mineur ne se transforme en dommage majeur qui n'est plus réparable.

Pourquoi réparer un pare-brise?

Getty Images/iStockphoto

• Un pare-brise endommagé diminue la qualité de votre vision et peut rendre votre conduite dangereuse;

• Une réparation peut vous faire économiser beaucoup d’argent. Si vous êtes assuré, la réparation sera gratuite;

• En faisant réparer le pare-brise, vous contribuez à diminuer le gaspillage de pare-brises (évitant ainsi qu'il ne soit jeté).

Réparer ou remplacer?

Getty Images/iStockphoto

Le remplacement n’est pas toujours nécessaire. Que ce soit pour économiser du temps ou de l’argent, une réparation pourrait suffire. Chez Robert Bernard, nous sommes là pour vous conseiller.

Nos techniciens ont obtenu une certification de haute qualité pour effectuer la réparation ou le remplacement de vos vitres d'autos, y compris le pare-brise.

Tous les avantages de remplacer ou réparer votre pare-brise chez Point S Robert Bernard:

1. Nous traitons votre demande directement avec votre assureur pour diminuer votre stress.

2. Lors de la réparation ou du remplacement de la vitre, faites faire votre changement d’huile, inspecter votre véhicule ou tout autre service.

3. Le remplacement de votre vitre d’auto ou de camion se fait le même jour. Le temps de séchage est primordial pour la qualité d’un travail bien fait. C’est aussi plus sécuritaire pour l’utilisateur!*

4. Nous vous conseillons le bon pare-brise pour votre véhicule. Nous ne vendons pas d’imitations.

5. L’installation est effectuée par des experts du pare-brise et tous les produits respectent les normes de chaque manufacturier automobile.

6. Que ce soit pour votre voiture, votre camion ou votre remorque, les experts du pare-brise chez Point S Robert Bernard vous feront économiser temps et argent!

Consultation gratuite

Votre succursale peut effectuer une consultation gratuite, afin d’évaluer si votre bris de pare-brise nécessite une simple réparation ou un remplacement.

Nos conseillers peuvent vous aider!

Getty Images/iStockphoto

Que vous soyez du type pratique, sophistiqué ou plutôt bien équipé, nous avons une sélection de plus de 60 000 accessoires de qualité pour automobiles, camionnettes et VUS.

Que ce soit pour vous informer sur le meilleur choix à faire selon vos besoins ou simplement pour vous rassurer, nos conseillers expérimentés sauront vous aider.

Communiquez avec nous ou prenez un rendez-vous dans l’un de nos magasins et consultez la liste complète d'accessoires tels que les boîtes, les boîtes de toit, les porte-bagages, les câbles d'appoint, les rétroviseurs pour angles morts, les couvertures de caisse, les coffres de camionnettes, les barres de tire, la boule de remorquage, les marchepieds, le protecteur de grille, etc.

Un seul arrêt pour un entretien complet

Confiez à Robert Bernard l’entretien de votre véhicule! Avec plus de 70 ans d’expertise, notre équipe est passée maître dans l’art de détecter des ennuis mécaniques et de trouver la meilleure solution pour les régler. Cet hiver, offrez-vous la paix d’esprit. Communiquez avec nous dès aujourd’hui!