Suggestions cadeaux technos: dernière ligne droite pour vos achats des fêtes

Oasis Immersion

Oasis immersion

La seconde exposition RECHARGER/Rewind est la plus grande destination immersive intérieure au pays qui propose un voyage sensoriel créé par des entrepreneurs québécois.

Dix œuvres originales par des artistes numériques en mettront plein la vue et les sens dans des univers visuels et sonores fascinants. Les thèmes sont la relaxation, l’énergisation et la reconnexion.

Un café-lounge OASIS, une boutique et un «couloir de décompression» vous attendent pour une dernière expérience audio, lumineuse et olfactive.

Infos : comptez 75 minutes pour la visite. Des départs avec places limitées seront disponibles toutes les 20 minutes. Prix : de 19 à 25 $. Où : au Palais des congrès à Montréal, métro Place d’Armes. Billets et horaire sur le site Oasis. Et n’oubliez pas votre passeport vaccinal.

Dyson Purifier Humidify+Cool

Utile toute l’année pour assainir l’air de nos maisons et appartements bien isolés, les purificateurs multifonctions comme ceux de Dyson captent les particules aussi fines que 0,3 micron grâce aux filtres au charbon actif et HEPA, humidifient, réchauffent ou refroidissent l’air selon les saisons ou au besoin. Connectés sur votre réseau Wi-Fi, il est facile de les contrôler à distance à l’aide des applications mobiles iOS et Android.

Dyson

Un téléphone banane trop cool !

Pour surprendre : le Banana Phone

Banana phone

Envie d’offrir un cadeau original techno à votre ado ? Ce téléphone en forme de banane est tout désigné pour lui donner un niveau de coolitude à l’école tout en le débranchant de son téléphone intelligent, trop distrayant.

40 $US sur https://bananaphone.io/ ou 89,31 $CA sur Amazon Canada.

Utilisez vos points et bonis

Selon l’étude de la firme Stocard, les Canadiens seront nombreux à utiliser leurs points accumulés dans leurs programmes de fidélisation pour leurs achats. L’année dernière, les gens ont peu dépensé ni eu l’occasion d’échanger leurs points. Avec autant de points en banque, ils seront largement dépensés en magasins. Je m’inclus dans cette tendance, mes bonidollars ont dernièrement été convertis en cartes cadeaux.

Stocard

Si cela vous intéresse, Stocard est une application mobile iOS et Android très bien cotée où vous rassemblez toutes vos cartes de fidélité et coupons, collectez vos récompenses et recevez des offres.

Montres connectées

Si vous connaissez bien les goûts ou les souhaits du destinataire, une montre connectée est parfaite pour une personne sportive – ou qui souhaite le devenir –, qui cherche à mieux rythmer sa vie ou surveiller sa santé. Une montre connectée cellulaire peut également rassurer une personne âgée en cas de chute, pour appeler de l’aide ou pour jaser un brin.

Apple

Les montres Apple Watch série 7 sont très complètes et les applications très nombreuses. Si le prix de la série 7 est trop élevé (529 $), les modèles SE et série 3 (369 $ et 249 $) sont aussi disponibles. Ce comparatif vous aidera à choisir.

À considérer aussi, les montres Fitbit en ont à revendre. Le tout dernier modèle Charge5 que j’ai essayé récemment est très séduisant : autonomie d’une semaine, mesures biométriques avancées, précises et très complètes et synchronisation avec l’appli Fitbit sur votre téléphone intelligent. Il faut juste remplacer le très désagréable bracelet en caoutchouc par un autre ; sur le site même ou sur Amazon.ca. Au moment d’écrire ces lignes, la Charge5 est 170 $ au lieu de 230 $.

Digital Ads, Print Ads, Packaging, Signage, Channel, Social, Email, Web, TV, PR

Autre fabricant à considérer, Samsung offre une belle et très large collection de montres intelligentes et connectées, comme les modèles Galaxy Watch4 pour leurs performances et technologies de suivi physique, ou encore les Galaxy Watch4 Édition Maison Kitsuné pour les passionnés de forme physique et de mode. À noter que ce dernier modèle est livré avec deux bracelets.

Si la personne possède déjà une montre connectée, alors une paire d’écouteurs-boutons est le parfait complément. Et là, le choix est quasi sans fin.

Une liseuse électronique

Pour les 7 à 77 ans qui aiment lire, une liseuse électronique est à considérer. Quand on y goûte, on oublie vite les briques de papier que sont les livres qui finissent par s’empiler. Les lecteurs boulimiques apprécieront la légèreté des liseuses, leur formidable autonomie d’un mois sur pile et les petits prix des livres format électronique.

Amazon

Amazon est évidemment un géant dans le domaine, tant pour le grand choix de livres que pour ses liseuses Kindle Paperwhite.

Après avoir vu le film de Denis Villeneuve, Dune, vous voulez dévorer le premier tome de Frank Herbert ? Format électronique Kindle : 17 $. Reliure : 45 $. L’intégrale Les Rois maudits, tomes 1 à 7, 19 $.

Choix en français sur Amazon Kindle où l’on trouve de tout, même les vieux romans de la Grèce antique y sont. Mes derniers livres : 5 $ chacun.

Sachez que la liseuse électronique n’est pas absolument nécessaire. Si vous possédez une tablette iPad ou Android, il vous suffit d’installer la version Kindle qui est également compatible macOS ou Windows.

Amazon

Section sans puces

Ici, pas de puces, pas de pénurie !

Pour des cadeaux de dernières minutes, les cartes cadeaux sont sans pareil. On les achète en ligne ou les trouve sur des présentoirs en pharmacie ou dans les grandes surfaces (Best Buy, Walmart, Costco et autres EB Games, La Source, Couche-Tard, Toys R US, etc.). Comme les prix varient, généralement entre 10 et 100 $, respecter son budget devient aussi facile que de glisser la carte dans une enveloppe.

Pour les amateurs de jeux vidéo, faites des heureux en leur offrant une carte selon le type de console qu’ils possèdent.

Pour les amateurs de consoles Xbox de Microsoft, les cartes Xbox Game Pass ou Live Gold sont des abonnements, mais il y a aussi des cartes cadeaux classiques.

Pour ceux qui jouent sur une PlayStation de Sony.

Pour ceux qui préfèrent les consoles Nintendo.

Enfin, et non la moindre, la mégaplateforme de jeux en ligne Steam offre aussi sa banque de cartes cadeaux du moment que son destinataire y est abonné.

À lire : des jeux vidéo pour tuer des méchants

Sur ce, joyeux Noël techno !