Swift Playgrounds, le nouveau programme pour permettre aux jeunes d'apprendre le codage

L’apprentissage du codage s’impose de plus en plus en éducation, au point de l’introduire tôt, et ce dès les niveaux élémentaires. C’est en même temps une manière de les initier aux rudiments du langage informatique qui, selon Apple, peut être très amusant.

Swift Playgrounds qui ne requiert aucune expérience de codage permet de créer des applications pour iOS et les appareils iPhone et iPad directement sur leur tablette Apple.

Swift Playground permet également de prévisualiser les applications en temps réel à mesure que le jeune programmeur apporte des modifications à son application. Au bout de leur projet, les développeurs en herbe peuvent téléverser leur application sur la boutique App Store pour la rendre disponible aux amis, aux parents et aux millions d’utilisateurs partout sur le globe.

Apple

L’application de développement Swift Playgrounds inclut :

des leçons créées par Apple vous guident à travers les concepts fondamentaux de la programmation en utilisant du code pour résoudre des énigmes;

une prévisualisation permettant de regarder le code s'exécuter dans un magnifique monde interactif 3D que l’on peut faire pivoter avec un doigt et pincer pour zoomer;

des animations présentent chaque nouveau concept de codage à un niveau élevé avant que vous plongiez dans les énigmes;

un glossaire et des pages d'aide intégrées qui procurent des informations détaillées sur les commandes, les cadres et la terminologie disponibles.

Pendant tout le processus, le jeune peut donner libre cours à sa créativité, ajouter de la musique, des images, etc.

Bien entendu, le programme Swift donne accès directement le matériel de l'iPad, notamment le gyroscope, l'accéléromètre, la caméra et les événements tactiles, très utiles pour les jeux.

En tout temps, l’apprenti codeur a accès à l’assistant intelligent pour, par exemple, déplacer des commandes et les modifier, obtenir des extraits de code fréquemment utilisés, corriger des erreurs courantes, obtenir des suggestions et organiser le formatage du code.

Configuration de base

La nouvelle application vise à permettre aux nouveaux développeurs iPhone et iPad de tester plus facilement leurs idées sans avoir besoin d'utiliser un ordinateur Mac. Pour profiter des nouvelles fonctionnalités de Swift Playgrounds 4, ceux-ci doivent disposer d'iPadOS 15.2 ou d'une version ultérieure. Swift Playground 4 est désormais accessible sur l'App Store pour iPad.