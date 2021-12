Tiramisu à l'amaretto québécois

Quel grand classique italien indémodable qu’est le tiramisu classique. L’équipe vous propose ici une version bien locale de ce produit en utilisant une liqueur de noyau et d’amandes. Bien sûr, l’utilisation du mascarpone et des biscuits savoyards (de type doigts de dame) reste un incontournable pour cette recette. Par contre, au lieu de parfumer ce dernier à la liqueur de café, l’utilisation de la liqueur d’amandes apporte une nouvelle dimension florale à ce classique. Vous retrouverez aussi une touche d’agrumes qui amène ce dessert à un autre niveau. En plus, le fait de le servir dans une verrine change complètement son apparence. Bonne découverte !

