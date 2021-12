Patrick Piuze: un Québécois parmi les meilleurs producteurs de Chablis

Qui aurait pu prédire que ce natif de Saint-Lambert, sur la Rive-Sud de Montréal, allait en un peu plus d’une dizaine d’années se tailler une place parmi les meilleurs producteurs de Chablis?

Turbulent à l’école, Patrick Piuze décide au début des années 1990 de suivre des cours de sommellerie au Collège Lasalle avec Nick Hamilton. C’est là qu’il découvre sa passion pour le vin. Une passion qui va le pousser à prendre son balluchon et aller découvrir l’art de faire du vin en Afrique du Sud et en Australie. De retour au Québec, il fera un court saut dans la restauration à la fin des années 1990 en lançant avec Colombe Saint-Pierre le restaurant Le Pinot Noir, rue Saint-Denis à Montréal.

Il laisse tout en 2000 et reprend son baluchon pour aller faire les vendanges en Bourgogne. Il ne reviendra jamais. La maison Olivier Leflaive lui donne en effet l’année suivante sa première chance et l’installe à sa cuverie de Chablis. Autodidacte, rigoureux et créatif, Patrick y vinifiera trois millésimes tout en prenant conseil auprès de Jean-Marie Guffens, talentueux vinificateur de la maison Verget qui occupe aussi les installations. À l’été 2005, il passe chez Jean-Marc Brocard, l’un des plus importants producteurs de Chablis où il affinera ses qualités de vinificateur.

À l’aube des vendanges 2008, il décide de créer avec quelques associés une petite structure de négoce. Ainsi naît la signature Patrick Piuze. C’est tout un défi puisqu’en réalité, Patrick ne possède pas un seul pied de vigne. Avec sa convivialité québécoise et ses talents de vinificateur, il développe rapidement un climat de confiance avec plusieurs vignerons. À terme, ces partenariats lui permettront d’accéder aux plus belles parcelles du vignoble Chablisien et d’acheter des raisins de très haute qualité.

Aujourd’hui, son portfolio reflète l’âme et la palette aromatique bien typique de Chablis avec une gamme allant du chablis village (sur dix terroirs différents), aux grands crus (sur six climats) en passant par dix premiers crus. Étant donné les quantités réduites et la popularité des vins auprès des amateurs du monde entier, les vins disparaissent rapidement. Heureusement, nous avons la chance au Québec de pouvoir mettre la main sur l’ensemble des étiquettes qu’il élabore.

Sachez enfin que vous pourrez apprécier sous peu la toute nouvelle cuvée « Bourgogne blanc » qui devrait arriver elle aussi en début d’année prochaine.

Découvrez le style Patrick Piuze

La cuvée « Terroirs de Chablis » (37,75 $ - Code SAQ 11180334) est sans doute la meilleure façon de découvrir le « style » Patrick Piuze. Issue de raisins provenant de deux parcelles exposées Nord et jouxtant le premier cru Montmains, c’est un vin cristallin aux parfums épurés de poire, de jasmin et de silex. C’est un vin immédiatement charmeur, facile à accorder en cuisine tout en pouvant être apprécié à l’apéritif.

Preuve que Patrick Piuze a plus d’une corde à son arc, il a récemment commencé à produire un mousseux d’une qualité impressionnante. Particulièrement appréciée des Québécois pour son excellent rapport qualité/prix, la cuvée « Non-dosé » (24,75 $ - Code SAQ 12999181) est une méthode traditionnelle élaborée par la maison Val de Mer, un projet conjoint de Patrick et de la maison Moutard Diligent qui opère en Champagne et en Bourgogne. Bon à savoir : le « Non-dosé rosé » devrait arriver à la SAQ dès janvier prochain.