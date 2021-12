Un repas de Noël pour les gens dans le besoin

« C’est à l’année que certaines personnes ont faim, mais à l’approche de Noël, c’est plus émotif, alors je trouve ça important d’offrir quelque chose à ces gens », lance l’abbé Claude Paradis. Il invite les personnes dans le besoin à participer, dimanche, à un dîner de Noël à Montréal.

La rue devant l’Accueil Bonneau se transformera en buffet extérieur réconfortant pour quelques heures.

« Tout le monde est le bienvenu, peu importe la raison. Si tu as des besoins, on est là pour vous aider », a insisté Richard Lavallée, un des initiateurs de cet événement.

L’homme de 60 ans s’implique auprès des itinérants depuis des années. Avec d’autres membres du regroupement des vétérans du Royal 22e Régiment de Montréal, il organise chaque année un repas de Noël pour les gens de la rue.

Pour tous les goûts

Cette année, ils font les choses en grand. Pendant plus de trois heures, des bénévoles serviront à l’extérieur, devant l’Accueil Bonneau, spaghettis, soupe, hot-dogs, sandwichs au fromage fondu, breuvages chauds, collations et desserts.

« Nous, on a servi à l’étranger. En revenant, on s’est dit : on fait quoi ? On voit des gens ici qui vivent dans la pauvreté, dans l’itinérance. On voulait aider », a expliqué M. Lavallée.

Toute la semaine, lui et d’autres membres de son équipe ont roulé des kilomètres pour récupérer de nombreux dons pour ce dîner.

Un soir cette semaine, il s’est même rendu après le travail jusqu’à Magog, puisqu’il venait de trouver un fournisseur qui acceptait de donner des boîtes de petits pains.

« J’ai déjà connu ça, la rue. Aujourd’hui, je tiens à redonner », a-t-il insisté.

Ceux qui en ont besoin pourront aussi se procurer tout le nécessaire pour rester au chaud cet hiver, comme des bottes neuves, des manteaux, des bas chauds, mais aussi des sacs de couchage et quelques tentes.

« Il y a plein de gens qui n’ont pas d’argent pour se payer du linge. Il y a plus de gens qu’on peut penser qui ont des besoins », a lancé M. Lavallée.

L’événement se déroulera dimanche, dès 9 h, jusqu’à après le dîner à l’Accueil Bonneau, situé au 427, rue de la Commune Est, à Montréal.