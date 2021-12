Une Murdoch pour la démocratie et contre la désinformation

Comme un peu tout le monde ces jours-ci, mon attention a été tournée vers l’évolution de la pandémie et la gestion du nouveau variant. Encore un peu et j’échappais une information qui n’est pas banale. Elle concerne la célèbre famille Murdoch.

Rupert Murdoch est ce magnat de la presse qui est à la tête d’un véritable empire dont les tentacules se déploient sur plusieurs continents. Présent aux États-Unis, il est devenu citoyen américain, il exerce une grande influence par l’intermédiaire de journaux comme le New York Post ou encore par le réseau de télévision Fox News.

Dire que le clan Murdoch appuie les conservateurs américains est un euphémisme et, encore récemment, le nom du patriarche est mêlé à des poursuites judiciaires contre Fox News concernant la désinformation véhiculée par la chaîne pendant et après la dernière élection. La compagnie Dominion Voting Systems allègue que Rupert Murdoch et son fils ont été complices de la campagne de salissage dont elle a été victime.

C’est avec ces informations en tête que je suis tombé sur un article faisant part d’une initiative ambitieuse et généreusement dotée visant à défendre la démocratie. On souhaite contribuer à la recherche de solutions pour des problématiques contemporaines en misant sur la science tout en luttant contre la désinformation. Le tout dans une perspective... Républicaine.

Je ne pouvais que me réjouir d’une initiative de la droite qui n’adhérait pas au «grand mensonge» de Donald Trump. J’ai souvent déploré des excès de certains progressistes américains auxquels on accole l’étiquette de wokes, mais craignais encore plus les ravages des trumpistes qui n’ont aucun égard pour la démocratie ou la reconnaissance de problèmes bien réels comme les changements climatiques.

Nos voisins américains ont besoin de meneurs éclairés et de véritables options pour affronter les nombreux défis auxquels ils sont confrontés. Un Parti républicain dominé par le mensonge et l’extrémisme ne sert qu’une poignée d’opportunistes. Il faut donc espérer que des éléments plus sérieux puissent offrir un contrepoids sensé aux excès de certains démocrates.

En m’informant sur cette initiative baptisée Quadrivium https://www.qdvm.org/#quadrivium, quelle ne fut pas ma surprise en apprenant qu’elle était appuyée et financée par... Une Murdoch! Kathryn Murdoch est l’épouse d’un des fils de Rupert Murdoch. L’épouse de James est membre du clan depuis 21 ans.

Non seulement Kathryn et James souhaitent que d’autres généreux contributeurs misent leur argent sur des républicains plus éclairés, mais ils sont allés jusqu’à contribuer au financement de certains démocrates pour s’assurer qu’on comprenne bien le message.

James avait d’ailleurs quitté ses fonctions au sein de Fox News pour protester contre l’orientation éditoriale. Depuis son départ, solidaire à la démarche de son épouse, il utilise ses impressionnantes ressources financières en investissant dans des projets visant à regrouper les Américains plutôt que de continuer à les diviser comme le fait Donald Trump.

Je suis probablement un brin naïf ou idéaliste malgré de très nombreuses années à couvrir l’actualité politique américaine, mais l’argent étant le nerf de la guerre, il est réjouissant de constater que d’aussi riches bourses misent sur la science, l’information et la démocratie pour sauver le pays.

Certains lecteurs me reprochent parfois une tendance «de gauche», pour ce que ça veut dire. Sachez qu’une droite comme celle que tente d’encourager le couple Murdoch parviendrait à me séduire, mais, bien plus important, elle est probablement une partie de la solution à de nombreux problèmes.

Si deux formations politiques luttent à partir des mêmes faits plutôt que d’entretenir des chimères, c’est déjà un pas en avant.