Voici quoi faire à Ottawa cet hiver à l’extérieur comme à l’intérieur

Activités de plein air et événements festifs, Ottawa est sans contredit une destination de choix pour vous divertir et vous faire bouger pendant la saison hivernale!

La ville est située à environ 2 heures en voiture de Montréal, alors il est facile de s’y rendre pour y passer un week-end afin de s’imprégner de ce que la capitale du Canada à offrir.

Il suffit de bien planifier son escapade, autant du côté des activités, des arrêts gourmands que des endroits où dormir. D’ailleurs, on y trouve de tout et pour tous les budgets! Créez dès maintenant un séjour à la hauteur de vos attentes en visitant le site de Tourisme Ottawa.

Voici quelques-unes des activités incontournables à faire à Ottawa pendant la saison hivernale:

Patinage: de multiples lieux féériques

Les endroits où pratiquer le patin à glace sont nombreux à Ottawa! Le plus populaire est sans aucun doute le circuit du canal Rideau. Avec ses 7,8 kilomètres situés en zone urbaine, cette patinoire est la plus grande au monde et fait même partie du site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le petit plus? Toute la famille pourra se laisser tenter par les kiosques de nourriture rencontrés durant la balade, dont celui qui vend les emblématiques Queues de Castor.

D’autres patinoires extérieures sont aussi à essayer comme la Patinoire de rêves, la Patinoire du parc Lansdowne, la Patinoire du ruisseau la Brasserie, sans oublier les nombreux trajets glacés à parcourir au cœur de la forêt.

Le Bal de Neige: un festival enchanteur

Pendant les trois premiers week-ends du mois de février, le Bal de Neige se tiendra dans la région d’Ottawa-Gatineau. Durant cette célébration annuelle de l’hiver, vous pourrez, entre autres, admirer les sculptures de glace, parcourir le Domaine des flocons – un énorme terrain de jeux pour les petits et grands – ainsi que participer à de nombreuses activités intérieures et extérieures pour les amoureux de culture, d’arts et de sports.

Le Nordik Spa-Nature: le plus grand spa en Amérique du Nord

Profitez d’un moment de détente à l’extérieur en visitant le Nordik Spa-Nature, situé dans le pittoresque village de Old Chelsea, Gatineau (Québec). Il se démarque par son décor enveloppant et ses activités multisensorielles telles que la thermothérapie et les massages thérapeutiques. En prime, c’est aussi un lieu de découvertes culinaires!

Raquette: une visite active de la ville

La plupart des parcs enneigés, par exemple près de votre hôtel, seront sans doute propices à la marche en raquette. D’ailleurs, les endroits où louer l’équipement nécessaire sont multiples.

Pour davantage de dépaysement, il est possible d’explorer différentes pistes, comme la Kichi Sibi Winter Trail, une piste de plein air qui relie le Musée canadien de la guerre et le Mill Street Brew Pub.

Ce sentier tire son nom de l’appellation anishinaabe Kichi Sibi, qui signifie «grande rivière» et qui est le nom d’origine de la rivière Ottawa.

Temps des sucres: l’irrésistible érable

Dans la capitale du Canada, le sirop d’érable se décline en divers produits plus délicieux les uns que les autres. Il y a de nombreuses cabanes à sucre où il est possible de déguster cet or liquide, notamment à la cabane à sucre Vanier ou encore, à la Ferme Proulx. Ces établissements ouvrent leurs portes habituellement de février à avril, selon la météo.

Activités au chaud: vous serez servi!

Après une journée en plein air, il n’y a rien de mieux que de découvrir la ville autrement, bien au chaud, à l’intérieur. Pour vous divertir en famille ou entre amis, le mini-golf Par-Tee Put, le centre d’escalade ou encore le jeu d'évasion d'Escape Manor «Évadez-vous du Diefenbunker», la plus grande salle d’évasion au monde s’étalant sur 25 000 pieds carrés.

Également, différents musées sont à explorer tels que Le Diefenbunker, le Musée canadien de la Guerre froide. Et pourquoi ne pas terminer la journée dans l’un des restaurants gourmets de la capitale? Régalez-vous!

Profitez d’un forfait avantageux en réservant deux nuitées consécutives dans l’un des hébergements participants et vous bénéficierez automatiquement d’un rabais de 100 $ sur votre facture totale.

N’attendez plus et planifiez votre séjour sur le site de Tourisme Ottawa dès maintenant!