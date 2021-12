Vous pensez connaître la vie en résidence pour aînés? Détrompez-vous!

Avec la nouvelle année à nos portes, plusieurs aînés sont en mode planification et songent à la prochaine étape de leur retraite. Pour certains, cela signifie trouver un endroit où ils se voient profiter de la vie quotidienne pendant de nombreuses années.

Qu’il s’agisse d’un choix à faire pour l’un de vos proches ou encore un projet de vie pour vous-même, cette décision est importante et un bon accompagnement est essentiel.

Heureusement, vous pouvez le trouver auprès de résidences pour retraités comme Chartwell, dont la mission est d’offrir aux aînés une vie heureuse, saine, sécuritaire et dynamique, qui répond à leurs besoins et à ceux de leurs proches.

Chartwell possède et gère une quarantaine de résidences dans plusieurs régions du Québec, répondant à divers besoins et budgets.

Pouvoir compter sur du soutien au quotidien, briser l’isolement, avoir beaucoup de flexibilité... les avantages d’opter pour une résidence privée pour aînés (RPA) sont nombreux!

Pourquoi emménager en résidence?

Bien sûr, avant de casser maison, mieux vaut se questionner sur les raisons qui guident votre choix et évaluer votre situation.

Afin de mieux évaluer vos besoins, pourquoi ne pas vous référer au nouveau guide pratique Comment choisir la résidence pour aînés qui vous convient, développé par Chartwell, pour faciliter vos recherches et les rendre plus efficaces.

Par exemple, saviez-vous que de nombreuses résidences pour retraités, comme celles de Chartwell, sont conçues autant pour les aînés indépendants et actifs que pour ceux qui apprécient recevoir plus de soutien pour diverses tâches de la vie quotidienne (préparation des repas, entretien ménager, etc.) ou des soins (prise de médicaments, aide aux déplacements, etc.) selon les besoins.

Ce soutien de proximité allège considérablement la charge mentale d’une personne proche aidante, sans toutefois brimer l’autonomie de l’aîné qui en bénéficie!

Le personnel attentionné assure la sécurité et le bien-être des résidents, offrant un soutien permanent et nécessaire. Cette tranquillité d'esprit, dont les aînés et leurs proches ont besoin par l'entremise de relations humaines, est à la base de la vie en résidence chez Chartwell.

Des bienfaits sociaux

La pandémie a eu des répercussions sur l’isolement des aînés, forçant leur entourage à limiter les contacts avec eux pour assurer leur santé et leur sécurité.

Des études canadiennes montrent que l’isolement n’est pas seulement caractéristique de l’hiver pour cette population. Dans un portrait du gouvernement fédéral sur l’isolement social, la proportion des personnes âgées à risque d’isolement s’élève à 30 %. En optant pour la vie en résidence, impossible de ressentir de l’isolement!

De nombreuses activités sur place, des sorties organisées, ou encore des occasions de partager un bon repas, permettent aux résidents de socialiser sans qu’eux ou leurs proches aient à se soucier de la météo, des déplacements ou encore de leur sécurité.

Club de lecture, jardinage, 5 à 7, cours de conditionnement physique et de gymnastique du cerveau... la liste est longue et on y trouve toujours quelque chose à son goût!

L’aménagement des lieux offre d’ailleurs une grande flexibilité aux résidents. Vous voulez socialiser? Vous le pouvez. Vous voulez rester tranquille dans votre appartement? Vous le pouvez également. La vie en résidence, c’est le meilleur des deux mondes!

Et si la vie en résidence était pour vous? Les conseillers de Chartwell sont là pour répondre à toutes vos questions. Appelez-les dès aujourd’hui ou visitez le site chartwell.com pour télécharger le nouveau guide.